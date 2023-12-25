شكرا لقرائتكم خبر عن «إعادة»: تمديد مذكرة تفاهم مع صندوق الاستثمارات العامة 6 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت الشركة السعودية لإعادة التأمين عن آخر التطورات لإعلان شركة إعادة المنشور على موقع (تداول) بتاريخ 08/10/2023م بخصوص توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع صندوق الاستثمارات العامة بتاريخ 22/03/1445هـ (الموافق 07/10/2023م)، وذلك فيما يتعلق باكتتاب الصندوق في أسهم نقدية جديدة في شركة إعادة عن طريق زيادة رأس المال مع وقف العمل بحق الأولوية للمساهمين الحاليين.

وقالت الشركة في بيان على تداول، إن مدة مذكرة التفاهم ثلاثة أشهر من تاريخ توقيعها. وعليه، مشيرة إلى أنها اتفقت بتاريخ 12/06/1445هـ (الموافق 25/12/2023) مع الصندوق على تمديد مذكرة التفاهم بنفس الشروط والأحكام السابقة لمدة ستة أشهر إضافية تبدأ من تاريخ انتهاء مذكرة التفاهم (الموافق 07/01/2024م).

وأضافت أن تمديد المذكرة جاء لإعطاء المدة الكافية لاستكمال الإجراءات المنصوص عليها في مذكرة التفاهم واللازمة قبل إبرام اتفاقيات نهائية خاصة بالصفقة المحتملة منها الحصول على جميع الموافقات اللازمة.