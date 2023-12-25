شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على الشركة العربية للاستثمارات الفندقية بـ11.4 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على الشركة العربية للاستثمارات الفندقية والسياحية خلال جلسة تداول اليوم الإثنين بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) بحجم تداول 102.6 مليون سهم بقيمة 11.4 مليار جنيه، وصفقة على شركة أتريم للاستثمار السياحي بحجم تداول 18.9 مليون سهم بقيمة 1.9 مليار جنيه، وصفقة على شركة يو أي فاينانس بحجم تداول 450 ألف سهم بقيمة 147 مليون جنيه.

واستحوذت الشركة العربية للاستثمارات الفندقية والسياحية (أيكون) على حصة 37% قابلة للزيادة إلى 51% في شركة ليجاسي المالكة لـ7 فنادق تاريخية بالشراكة مع "صندوق مصر السيادي" وشركة "إيجوث" وهي فنادق: شتايجنبرجر سيسيل الاسكندرية، كتراكت أسوان، موفنبيك أسوان، سوفيتيل ونتر بالاس الأقصر، شتايجنبرجر التحرير، ماريوت مينا هاوس، وماريوت عمر الخيام الزمالك، -وذلك عبر آلية تمويلية لزيادة رأس المال وضخ استثمارات بالعملة الأجنبية بقيمة 800 مليون دولار.

ووفقًا لبيان لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، فأنه من المقرر تمويل الصفقة من خلال الموارد الداخلية لشركة "أيكون"، بالإضافة إلى زيادة رأس المال بقيمة 882.5 مليون دولار من قبل مستثمر استراتيجي دولي معروف للحصول على حصة أقلية في ICON بعد إعادة الهيكلة، مع احتفاظ المجموعة بحصة الأغلبية.

وبدخول الشريك الاستراتيجي كمساهم في أيكون، فإن الصفقة ستمثل واحدة من أكبر عمليات تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر في السنوات القليلة الماضية، مما يعكس استمرار جذب المستثمرين للشركات المصرية العاملة في الصناعات الجذابة. وتتماشى هذه الصفقة مع سياسة الحكومة لتعزيز دور القطاع الخاص في مصر.