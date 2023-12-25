100 جنيه زيادة.. قفزة تاريخية في سعر الذهب

الشارقة - اميمة ياسر -

قفزت أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين، حيث زاد الجرام 50 جنيها، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، ليسجل مستوى قياسيا جديدا.

ووفقا لموقع "مصراوي"، فقد ارتفع سعر جرام الذهب 50 جنيها حتى منتصف التعاملات مقارنة بتعاملات مساء أمس، وواصل ارتفاعه، ليصبح إجمالي الزيادة 100 جنيه اليوم حتى الآن.

وفيما يلي قائمة أسعار الذهب :

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2100 جنيه للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 2700 جنيه للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 3150 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 3600 جنيه للجرام.

كما ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 25200 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

وارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2053 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، في منتصف تعاملات اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، بارتفاع 7.13 دولار بنسبة 0.35% مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات الجمعة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.