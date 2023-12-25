شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون «سعودي - ياباني» في مجال التعدين والموارد المعدنية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقع وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف ووزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني سايتو كين مذكرة تعاون بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية في مجال التعدين والموارد المعدنية؛ تهدف إلى تعزيز وتطوير التعاون في مجالات التعدين والموارد المعدنية؛ وذلك في مقر الوزارة في مدينة الرياض.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات التعدين والموارد المعدنية، بما في ذلك برامج التدريب المشتركة لرأس المال البشري وتبادل الزيارات المهنية والخبراء الفنيين.

تبادل الخبرات والمعلومات

ستعمل المذكرة على تسهيل تبادل الخبرات والمعلومات، بما في ذلك الدراسات والسياسات واللوائح المتعلقة بالتعدين والموارد المعدنية.

وستفتح وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية فرص إقامة استثمارات مشتركة في مجال التعدين والموارد المعدنية، والتي ستكون إما محليًا في المملكة العربية السعودية أو في دول ثالثة أخرى وفقًا للوائح والقوانين والإجراءات.

اتفاقية تعاون

وشهد الوزيران توقيع اتفاقية تعاون بين شركة منارة المعادن والمنظمة اليابانية لأمن المعادن والطاقة (JOGMEC) وهي منظمة تابعة للحكومة اليابانية، تأسست في عام 1967، وتمت إعادة هيكلتها في عام 2004 لضمان إمدادات مستقرة من النفط والغاز الطبيعي والموارد المعدنية لتلبية احتياجات اليابان من الطاقة والموارد.

وتعد منظمة JOGMEC كيانًا بارزًا ساعد العديد من الشركات اليابانية على الاستثمار في الخارج باليابان، حيث تعتبر اليوم أحد أفضل الأمثلة العالمية لتمكين الشركات المحلية من توسيع تواجدها العالمي.

وتعتبر شركة منارة المعادن مشروع مشترك جديد بين شركة التعدين العربية السعودية (معادن) وصندوق الاستثمارات العامة للاستثمار في أصول التعدين على مستوى العالم ودعم تطوير سلاسل التوريد العالمية المرنة.

تعزيز الاستثمارات

وتهدف مذكرة التعاون بين شركة منارة المعادن والمنظمة اليابانية لأمن المعادن والطاقة JOGMEC إلى تعزيز الاستثمارات التعاونية في المناجم وإنشاء المشاريع في بلدان ثالثة، مع التركيز على أفريقيا وأمريكا اللاتينية.

وتسعى المنظمة وشكرة منارة إلى تحقيق العديد من الاستثمارات التعاونية في غضون عامين، مع التركيز بشكل خاص على المعادن الحيوية مثل النحاس والليثيوم والنيكل والمعادن الهامة التي تعتبر مهمة لتحول الطاقة العالمية.

ويعد هذا امتدادًا للجهود السابقة التي بدأت خلال الزيارة التي قام بها في يونيو 2023 وفد سعودي من مختلف الجهات الحكومية لزيارة طوكيو، ويعتزم البلدان تعزيز تعاونهما المشترك في العديد من الجوانب الصناعية والطاقة، وذلك بعد زيارة رئيس الوزراء الياباني إلى المملكة العربية السعودية في 16 يوليو 2023، والتي التقى خلالها صاحب السمو الملكي ولي العهد.