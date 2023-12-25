شكرا لقرائتكم خبر عن التفاؤل يسود الأسهم الأمريكية بعد 8 أسابيع متتالية من المكاسب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تسود حالة من التفاؤل توقعات مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية الثلاثة، حيث ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بعد تراجع بيانات التضخم مع تسجيل المتوسطات الرئيسية ارتفاعا للأسبوع الثامن على التوالي في وقت تتطلع فيه وول ستريت إلى مواصلة مكاسبها مع نهاية العام 2023، وفق ما ذكرت شبكة سي إن بي سي الأمريكية. وارتفعت المتوسطات الثلاث الأمريكية بشكل واضح، كما ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 8 نقاط أو 0.02% بينما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.2% في حين ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.2%.

ارتفاع المؤشرات الثلاث

زاد مؤشر السوق الواسع ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.17% إلى 4754.63 نقطة. وارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.19% إلى 14992.97.أما مؤشر داو جونز الصناعي فانخفض 18.38 نقطة أو 0.05% إلى 37385.97 نقطة.

أسبوع ثامن من المكاسب

سجلت المتوسطات الثلاثة الرئيسية أسبوعها الإيجابي الثامن على التوالي وهو الارتفاع الأول الأهم لمؤشر S&P 500 منذ عام 2017 والأول لمؤشر داو جونز منذ عام 2019. وتقدم مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.8٪ للأسبوع، بينما أضاف مؤشر داو جونز 0.2٪ للأسبوع وقفز مؤشر ناسداك بنسبة 1.2% خلال نفس الفترة.

انخفاض أسهم «نايكي»

وانخفضت أسهم شركة "نايكي" ما يقرب من 12٪ بعد خفض توقعات المبيعات والإعلان عن خطط لخفض التكاليف بنحو 2 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة لتكون بذلك في سبيلها لتسجيل أسوأ جلسة لها منذ أكثر من عام. و إذا استمر ذلك حتى إغلاق السوق، فسيمثل ذلك أكبر خسارة ليوم واحد للسهم منذ 30 سبتمبر 2022 عندما تراجعت الأسهم بنسبة 12.8٪.

وجاء مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي أقل من المتوقع. وزاد مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي لشهر نوفمبر بنسبة 0.1٪ فقط الشهر الماضي مرتفعا بنسبة 3.2٪ مقارنة بالعام الماضي وهو ما يتماشى مع التوقعات.

توقعات التضخم

توقع الاقتصاديون الذين استطلعت داو جونز آراءهم زيادة شهرية بنسبة 0.1٪ و 3.3٪ عن العام السابق. وقال جريج باسوك الرئيس التنفيذي لشركة "إيه إكس إس إنفيستمينتس" : ”نعتقد أن بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي والتي يأخذها بنك الاحتياطي الفيدرالي بعين الاعتبار خلال مراجعته لحالة التضخم تعزز المسار الهبوطي للتضخم ونعتقد أن هذا حافز آخر للمستثمرين الذين يرون إمكانية معتبرة في حدوث الهبوط الناعم ".

رهان المستثمرين

اتسع نطاق صعود السوق مؤخرًا مع انخفاض عوائد السندات ويراهن المتداولون على تخفيضات أسعار الفائدة من البنك المركزي. وقال باسوك: ” يسلط ذلك الضوء على اتساع وعمق الارتفاع في موسم العطلات والذي نعتقد أنه يبشر بالخير للمستثمرين في عام 2024".

مع دخول عام 2024، يتوقع المحللون أن تكون اتجاهات الإيرادات ربع السنوية إيجابية مع استقرار تكاليف التمويل وإعادة تسعير عائدات الأصول بشكل أعلى حتى مع إمكانية حدوث دورة تيسيرية من بنك الاحتياطي الفيدرالي.

عملاقة التكنولوجيا

ارتفع صندوق وودز إي تي إف بنسبة 15% في ديسمبر في حين ارتفعت أسهم شركات: "ميتا" بنسبة 8% و" ألفابيت" بنسبة 7% و ربحت أسهم "أمازون" و "تسلا" ب 5% و"إنفيديا" بنسبة 4٪ و"أبل" بنسبة 2%، بينما انخفض سهم "مايكروسوفت" بنسبة 1% هذا الشهر.

أداء الأسهم في الربع الرابع

وفي الربع الرابع، ارتفعت قيمة أمازون بـ 21% و19% لشركة مايكروسوفت و18% لشركة ميتا و13% لشركة آبل و12% لشركة إنفيديا و8% لشركة ألفابيت و1% لشركة تسلا.

سيتم إغلاق سوق الأسهم الأمريكية يوم الاثنين بمناسبة عيد الميلاد.