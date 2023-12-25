“المياه الوطنية” و”فوجي” اليابانية توقعان مذكرة تفاهم لتوطين تقنيات معالجة المياه في المملكة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

وقعت شركة المياه الوطنية، وشركة فوجي كلين اليابانية مذكره تفاهم تهدف إلى التعاون المشترك بين الطرفين في نقل وتوطين وتطوير تقنيات معالجة مياه الصرف الصحي التي تنتجها شركة فوجي، وتسجيلها في المملكة كمنتج عالمي لتمكين استخدامه في معالجة الصرف الصحي بالمملكة ودول المنطقة.

جرى توقيع مذكرة التفاهم، يوم الأحد الموافق 24 ديسمبر الجاري، وقد وقع عن شركة المياه الوطنية المهندس منصور أبوثنين النائب التنفيذي لقطاع المشاريع والخدمات الفنية، فيما وقع عن شركة فوجي رئيسها التنفيذي السيد مساشي جوتو.

من جانبه، قال المهندس منصور أبوثنين: “تأتي مذكرة التفاهم في إطار جهود الشركة الرامية إلى توطين تقنيات معالجة الصرف الصحي، والشراكة والتعاون وفتح آفاق عمل مع جميع الجهات المحلية والعالمية في كل ما من شأنه تطوير ورفع كفاءة صناعة المياه”، حيث تتميز التقنية اليابانية الجديدة بسهولة التشغيل وانخفاض التكاليف، كما أنها لا تتطلب مساحات كبيرة إذ يمكن استخدامها في الخليج 365 النائية والتجمعات السكانية المتفرقة وفق النهج اللامركزي، وستساهم في التوسع في نشر خدمات الصرف الصحي بالمملكة، كما أنها تنتج مياه معالجة عالية الجودة تتيح فرص إعادة استخدامها بما يتماشى مع مستهدفات مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر الرامية لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر وتحقيق المعايير البيئية، وتبني التقنيات الحديثة التي تحقق معايير الاستدامة.

كما بين المهندس منصور أبوثنين أن المياه الوطنية بصفتها شركة وطنية تهدف من التعاون مع الجانب الياباني إلى تنفيذ برنامج تمكين وتوطين التقنيات التي تُعنى بها (فوجي كلين)، وذلك من خلال إيجاد برامج تدريبية للمهندسين والفنيين العاملين بشركة المياه وتطوير الكفاءات الحالية والكوادر الوطنية بالتعاون مع القطاعات المحلية والخارجية وفقاً لمذكرة التفاهم.