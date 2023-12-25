شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم بالتعاملات المسائية تسجل 3200 جنيه للجرام لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب في مصر مساء اليوم الاثنين 25 ديسمبر 2023 بعد ارتفاع بحولي 50 جنيها وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3200 جنيه وسط إقبال كبير على شراء الذهب في مصر.

أسعار الذهب اليوم

عيار 24 يسجل 3657 جنيها.

عيار 21 يسجل 3200 جنيه.

عيار 18 يسجل 2743 جنيها.

عيار 14 يسجل 2311 جنيها.

الجنيه الذهب 25600 جنيه.

الشعبة العامة للذهب توضح أسباب تحرك الأسعار

أصدرت الشعبة العامة للذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس هاني ميلاد جيد بيانا توضيحيا تنفي في صدارته توقف حركة البيع بالأسواق المحلية .

وجاء البيان علي النحو التالي "نسب للشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية تصريحات تشير الي توقف الأسواق عن تجارة الذهب و توقف الإعلان عن الاسعار.

وأكدت الشعبة، أنه لا توقف في تجارة الذهب وهناك تذبذب وعدم استقرار في الأسعار ويجرى التداول بكميات كبيرة بين عرض وحركة بيبعية لجني الأرباح والاستفادة من الارتفاع الكبير أسعار الذهب تأثرا بارتفاع الأسعار العالمية وحركة طلب مرتفعة مرتبطة بتحوط المستثمرين من ارتفاعات مقبلة متوقع أن تشهدها الأسواق العالمية خلال الربع الأول من العام المقبل.