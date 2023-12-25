شكرا لقرائتكم خبر عن بالتفاصيل.. "المالية" توقع مذكرة تفاهم مع بنك اليابان للتعاون الدولي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن المركز الوطني لإدارة الدين ووزارة المالية، توقيع مذكرة تفاهم مع بنك اليابان للتعاون الدولي.

تستهدف مذكرة التفاهم بحث إمكانية تعزيز علاقاتهم الحالية وتعاونهم من أجل تسهيل الأنشطة ذات المنفعة المتبادلة.

العلاقات المالية بين السعودية واليابان

هذا بالإضافة إلى تحفيز مزيدٍ من التعاون بين الجانبين.

ووقَّع الاتفاقية من جانب المركز وبالنيابة عن الوزارة، المدير التنفيذي للتمويل البديل والاستشارات المكلف سعود البحيري.

ومن بنك اليابان للتعاون الدولي كاتو مانابو المدير العام لإدارة تمويل حلول الطاقة بمجموعة تمويل الطاقة والموارد الطبيعية للبنك.

نقل ملكية 14 ناديًا رياضيًا إلى القطاع الخاص

وقبل أيام قليلة كانت أعلنت وزارة المالية، عن نقل ملكية 14 ناديًا رياضيًا إلى القطاع الخاص، ضمن برنامج التخصيص للمساهمة في تعزيز القطاع من ناحية فنية وتجارية وإعطاء الحرية للعمل كمؤسسات تجارية لتطوير العمل الرياضي إلى الأفضل.

ومن المنتظر أن يُنقل ملكية الأندية الرياضية الإضافية التي انتهت ترتيبات نقلها ولم يفصح عنها.