شكرا لقرائتكم خبر عن الآلات والأجهزة الكهربائية أبرز سلع تراجعت وارداتها من الصين فى 9 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أهم السلع التي تراجعت الواردات المصرية منها من أكبر 5 دول خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر من العام الجارى 2023، حيث ضمت الدول الثلاث كلا من الصين والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية والكويت والبرازيل.

وقالت بيانات الجهاز، إن الآلات والأجهزة الكهربائية كانت من أكبر السلع التي تراجعت وارداتها خلال الفترة المذكورة حيث بلغت نحو مليار و672 مليون دولار خلال 9 أشهر من العام الجاري، بينما كانت نحو ملياري و365 مليون دولار خلال الفترة المناظرة في العام الماضي 2022، بتراجع بلغت قيمته 692 مليون و810 ألف دولار، يليها واردات المراجل والآلات وبلغت وارداتها مليار و437 مليون دولار خلال الفترة المذكورة العام الجاري، مقابل مليار و683 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي 2022، بتراجع بلغ 245 مليون و87 ألف دولار.

وبالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية كان الحبوب وأثمار زيتية على رأس السلع المتراجعة، حيث بلغت نحو 647 مليون و849 ألف دولار، خلال تسعة أشهر من العام الجاري، مقابل ملياري و87 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي 2022، بتراجع بلغ مليار و439 مليون دولار.

وإجمالا تراجعت الواردات المصرية من الصين إلى نحو 9 مليار و312 مليون دولار خلال الفترة المذكورة العام الجارى، مقابل نحو 11 مليار و424 مليون دولار في الفترة المناظرة لها العام الماضي 2022، بتراجع بلغ نحو ملياري و111 مليون دولار، يليها الولايات المتحدة وبلغت واردت مصر منها نحو 4 مليار و115 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل نحو 5 مليار و654 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي 2022، بتراجع بلغ نحو مليار و539 مليون دولار.