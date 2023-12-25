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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هيئة الإحصاء حصلت على جائزة التميز في كفاءة أداء الموقع الالكتروني والمحتوى الرقمي ضمن أفضل 10 جهات حكومية من مجموع 383 موقعا الكترونيا حكوميا لعام 2023م، وذلك في ملتقى الحكومة الرقمية، وتسلم الجائزة في حفل تتويج الفائزين في ملتقى الحكومة الرقمية نائب رئيس الهيئة للعمليات محمد الرشيد. وتنفذ الهيئة العامة للإحصاء حاليا مشروعا طموحا للتحول الرقمي يستهدف الوصول إلى بنية تحتية تقنية عالية الجودة تنافس إقليميا وعالميا، وتطبق أعلى المعايير الدولية التي تمارسها المؤسسات المتخصصة في البيانات والمعلومات الإحصائية، كما تسعى إلى تعزيز الإفادة من إصداراتها ومنتجاتها الإحصائية بالأساليب التقنية الأكثر سهولة ومرونة، وبما يحقق وصول المتعاملين للبيانات الإحصائية واستعراضها وتحميلها، إضافة إلى تصوير البيانات بطرق تسهم في فهم النتائج والمؤشرات الصادرة عن الهيئة.

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