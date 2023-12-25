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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية، عقد اجتماعه التاسع والعشرين، برئاسة وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية بندر الخريف.

واستعرض المجلس عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، أبرزها استعراض أداء الصادرات السعودية غير النفطية لعام 2023م، ومنجزات الهيئة لعام 2023م، وخطة الهيئة وأولوياتها لعام 2024م.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة أبرز توصيات الاجتماع السابق وتحديث المجلس عن آخر المستجدات بشأنها.

وأشاد الخريف بجهود منسوبي الهيئة في رفع نسبة الصادرات غير النفطية وتنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني تحقيقا لطموحات القيادة.