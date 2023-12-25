شكرا لقرائتكم خبر 133 مليون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضحت الأمانة، أن وكالة الاستثمار بالأمانة قدمت العديد من الفرص الاستثمارية التي تسهم في تنمية المواقع التي تحتاج إلى خدمات متطورة، بفتح المجال أمام الشركات الوطنية للدخول إلى هذه الاستثمارات مما يعزز العوائد الاقتصادية وإتاحة الفرص للمستثمرين.
وأشارت إلى أن منصة «فرص» تضم الكثير من الفرص الاستثمارية في منطقة عسير للقطاع الخاص، حيث وضعت الأمانة آليات مناسبة لتحفيز الاستثمار في مجالات وأنشطة متعددة.
كانت هذه تفاصيل خبر 133 مليون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.