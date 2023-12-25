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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 133 مليون ريال، قيمة مشاريع استثمارية وقعتها أمانة منطقة عسير شملت إنشاء منتجع سياحي فندقي على مساحة 46 ألف م2 وبتكلفة 76مليون على طريق الملك عبدالله، ومجمع سكني بمساحة 44 ألف م2 وبتكلفة إجمالية 57 مليون ريال بسماء أبها على طريق الطائف.

وأوضحت الأمانة، أن وكالة الاستثمار بالأمانة قدمت العديد من الفرص الاستثمارية التي تسهم في تنمية المواقع التي تحتاج إلى خدمات متطورة، بفتح المجال أمام الشركات الوطنية للدخول إلى هذه الاستثمارات مما يعزز العوائد الاقتصادية وإتاحة الفرص للمستثمرين.

وأشارت إلى أن منصة «فرص» تضم الكثير من الفرص الاستثمارية في منطقة عسير للقطاع الخاص، حيث وضعت الأمانة آليات مناسبة لتحفيز الاستثمار في مجالات وأنشطة متعددة.