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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - غرفة جدة نظمت بالتعاون مع تداول السعودية لقاء «التمويل عن طريق إصدار الصكوك والسندات» لرفع الوعي بالتمويل عن طريق أدوات الدين من خلال الإصدار العام أو الخاص، ويستهدف قطاع الأعمال وذلك بمقر غرفة جدة. وناقش اللقاء نبذة عن سوق الصكوك والسندات ومزايا ومتطلبات إدراج الصكوك والسندات وأبرز التطورات في سوق الصكوك والسندات، حيث تتيح تداول السعودية للشركات المصدرة للصكوك الوصول إلى كمية كبيرة من رأس المال الاستثماري الداعم لنموها وفتح فرص وآفاق جديدة أمامها، إضافة إلى تناوله قواعد الإدراج في تداول السعودية والتشريعات التي تطبق في السوق المالية السعودية.

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