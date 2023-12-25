شكرا لقرائتكم خبر الخريف: إطلاق 4 مناطق اقتصادية جديدة أهم منجزات «ندلب» في 2023 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظم برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية «ندلب»، حفله السنوي 2023، بحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس لجنة البرنامج بندر الخريف، ووزير النقل والخدمات اللوجستية نائب رئيس لجنة البرنامج المهندس صالح الجاسر، و أعضاء لجنة البرنامج وقيادات القطاعات ومسؤولي وممثلي الجهات الحكومية وشركات ومؤسسات القطاع الخاص.

وأوضح الخريف أن من أبرز الإنجازات التي تحققت خلال العام 2023 إطلاق ولي العهد أربع مناطق اقتصادية جديدة، لأن ذلك كان حلما نحو الريادة العالمية.

واستعرض البرنامج المنجزات المتحققة خلال العام 2023، ومن أبرزها افتتاح أول مصنع سيارات كهربائية الذي دشنته شركة «لوسيد»، فضلا عن اكتمال التشغيل النهائي لمشروع محطة رابغ وجدة للطاقة الشمسية، وإطلاق 4 مناطق اقتصادية خاصة جديدة، وإطلاق أول مشروع لتخزين الغاز الطبيعي في باطن الأرض، فضلا عن 7 مشاريع للطاقة الشمسية.

نضج الأجهزة

وقال الخريف خلال الحفل «نجح البرنامج - من خلال مبادراته- في تحقيق العديد من الإنجازات، إذ نجد أنفسنا أمام فريق وجهات أصبحت اليوم علامة فارقة في نضج المنظومات الحكومية التي تستطيع تحويل الأحلام إلى واقع»، مشيرا إلى أن أهم منجز للبرنامج هو نضج الأجهزة التنفيذية لجميع قطاعاته، لأنه الضمان الحقيقي لاستدامة القطاعات بالشكل الذي يحقق النمو المستدام وتطلعات هذا الوطن قيادة وشعبا.

إيرادات قياسية

ولفت إلى أن قطاع التعدين الوليد في رؤية المملكة 2030 حقق إيرادات قياسية في 2023 تجاوزت نحو المليار ونصف المليار ريال، مبينا أن هناك معادن وثروات طبيعية من خلال برنامج المسح الجيولوجي سيعلن عنها في مؤتمر التعدين منتصف شهر يناير المقبل.

مركز لوجستي

وأكد الجاسر، أن تحويل المملكة لمركز لوجستي عالمي هو روح الاستراتيجية الوطنية للخدمات اللوجستية التي أطلقها ولي العهد، وتستهدف الاستراتيجية الوطنية للخدمات اللوجستية تحقيق إنجازات ملموسة في جميع أنماط النقل المختلفة والتكامل بينها وبين الخدمات اللوجستية، مشيرا إلى أن عام 2023 كان استثنائيا.

واختتم الحفل بتكريم الجهات التنفيذية ومؤسسات القطاع الخاص بجائزة «ندلب» للتميز، نظرا لجهودهم خلال 2023.

الجوائز:

فئة أفضل قطاع لعام 2023: قطاع الطاقة.

فئة أفضل قطاع تحسنا: قطاع التعدين.

فئة أفضل الجهات من حيث الأداء التنفيذي والمالي:

مدن، ووزارة الطاقة، والهيئة العامة للنقل، والهيئة العامة للطيران المدني، والخطوط الحديدية السعودية، وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، وهيئة تنمية الصادرات السعودية.

فئة أفضل الجهات التي لديها إنجازات دولية:

وزارة النقل والخدمات اللوجستية، ومدن، والهيئة العامة للطيران المدني، وموانئ، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية.

فئة أفضل الجهات التي لديها إنجازات وطنية:

هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة النقل والخدمات اللوجستية، ووزارة الطاقة، ومدن، وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، وبنك التصدير والاستيراد السعودي، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات

فئة أبرز الجهات تحقيقا للاستثمار: