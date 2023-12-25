اتفاق على دعم حركة نقل الركاب والبضائع بين السعودية والأردن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اتفقت اللجنة الفنية السعودية الأردنية المشتركة للنقل البري على دعم حركة نقل الركاب والبضائع بين البلدين.

واختتمت اللجنة الفنية المشتركة أعمال اجتماعاتها التي عقدت في مدينة جدة على مدى يومين، مؤكدة التزامها بتسهيل إجراءات حركة نقل الركاب والبضائع بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية.

وترأس اجتماع اللجنة الفنية السعودية الأردنية للنقل البري من الجانب السعودي وكيل النقل البري بالهيئة العامة للنقل المهندس عبدالمجيد الطاسان، فيما ترأسها من الجانب الأردني عطوفة مدير عام هيئة تنظيم النقل البري المهندس عبدالرحيم الوريكات.

وتركز اللجنة على تعزيز التبادل التجاري والاقتصادي بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين، حيث ناقشت التحديات التي تواجه الناقلين والمنشآت المرخصة في النقل البري، واتفق الطرفان على عدة حلول تهدف إلى رفع كفاءة النقل البري في كلا البلدين، مشتملة على تحسين خدمات النقل البري، وذلك في نقل الركاب والبضائع.

وتهدف اللجنة إلى تطوير برامج النقل المشتركة وبحث سبل التعاون لتنظيم عمليات النقل البري بين البلدين، للمساهمة في تعزيز حركة التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين في مجال النقل البري.