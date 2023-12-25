5 فرق تفوز بالتحدي الثالث لإنترنت الأشياء 2023

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وأوضحت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية أمس، أن الفائزين بالنسخة الثالثة من تحدي إنترنت الأشياء 2023، شمل 5 فرق قدمت حلولا وأفكارا ابتكارية مميزة بجوائز إجمالية تصل قيمتها إلى مليون ريال.
ويهدف التحدي إلى تحفيز المواهب الوطنية على الابتكار وإيجاد حلول تطويرية في قطاعات واعدة؛ للإسهام في تعزيز تقنيات إنترنت الأشياء وتطوير الخدمات والمنتجات الرقمية في المملكة، مما يسهم في تسهيل دخول المنشآت الناشئة إلى السوق ونجاحها واستدامة أعمالها وتعزيز تقنياتها.
وتأهل خلال التحدي 15 فريقا من الحلول المبتكرة، الذين جرى اختيارهم من بين أكثر من 1250 شخصا من المسجلين، وحظيت الفرق المتأهلة بجلسات إرشادية مكثفة قدمها 18 مرشدا من خبراء مركز ذكاء وشركاء التمكين، في مجالات متنوعة تقنية وفنية، كما قدمت لهم أكثر من 40 جلسة استشارية.
ويسعى مركز ذكاء التابع لمنشآت لتحفيز المواهب الوطنية وتوجيهها نحو الابتكار والتطوير في إنترنت الأشياء، إلى جانب تعزيز التعاون والتكامل بين الجهات الحكومية والخاصة والأكاديمية والمجتمع المدني؛ لتطوير تقنيات إنترنت الأشياء، وتحقيق الاستدامة والتقدم في هذا المجال.
تحدي إنترنت الأشياء 2023
- المسجلون 1250 شخصا.
- المتأهلون 15 فريقا.
- الفائزون 5 فرق.
- إجمالي الجوائز مليون ريال.
- تحفيز المواهب الوطنية على الابتكار وإيجاد حلول تطويرية في قطاعات واعدة.
- تعزيز تقنيات إنترنت الأشياء وتطوير الخدمات والمنتجات الرقمية في المملكة.
- تسهيل دخول المنشآت الناشئة إلى السوق واستدامة أعمالها وتعزيز تقنياتها.
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