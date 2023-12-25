الأكاديمية المالية تعيد هيكلتها وتعين رؤساء لقطاعاتها

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وتأتي هذه العملية بناء على الصلاحيات المخولة للرئيس التنفيذي، وتماشيا مع قرار مجلس أمناء الأكاديمية بشأن الموافقة على استراتيجية الأكاديمية المالية للأعوام 2024 - 2026م، والمتضمنة الهيكل التنظيمي المستحدث للأكاديمية.
وأوضح آل خمسان أن إعادة الهيكلة جاءت بناء على ما تقتضيه مصلحة العمل، واستمرارا للجهود الهادفة إلى تنظيم وتطوير عمل الأكاديمية المالية نحو تحقيق أهدافها الاستراتيجية، مفيدا بأن هذا القرار سيكون نافذا ابتداء من تاريخ 1 / 1 / 2024 م.
وتمثلت التعيينات الجديدة لرؤساء القطاعات في تعيين عبدالله الشايعي رئيسا لقطاع ذكاء الأعمال والابتكار، ومحمد الهمزاني رئيسا لقطاع تنمية القدرات، وتعيين عبدالله الغامدي رئيسا لقطاع التسويق والتواصل، بينما تم تعيين علي الحيدان رئيسا لقطاع الاستراتيجية، وعبدالله المبارك رئيسا لقطاع الخدمات المشتركة، وتعيين عبدالله العمران رئيسا لقطاع التحول الرقمي.
يذكر أن الأكاديمية المالية جهة ذات كيان اعتباري وإداري مستقل أنشئت في 2020 بوصفها إحدى مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي في إطار رؤية المملكة 2030، وتعنى بتطوير الكوادر العاملة في القطاع المالي والخريجين الجدد الراغبين في الانضمام إلى القطاع، وتغطي خدماتها جميع القطاعات الفرعية المتصلة بالقطاع المالي وهي البنوك والتمويل والتأمين والسوق المالية.
6 تعيينات جديدة:
- عبدالله الشايعي رئيسا لقطاع ذكاء الأعمال والابتكار.
- محمد الهمزاني رئيسا لقطاع تنمية القدرات.
- عبدالله الغامدي رئيسا لقطاع التسويق والتواصل.
- علي الحيدان رئيسا لقطاع الاستراتيجية.
- عبدالله المبارك رئيسا لقطاع الخدمات المشتركة.
- عبدالله العمران رئيسا لقطاع التحول الرقمي.
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