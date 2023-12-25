شكرا لقرائتكم خبر عن في عدة مجالات.. توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين المملكة وتونس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في إطار العلاقات السعودية التونسية، يبدأ وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، زيارة إلى تونس.

وسيترأس "الخريف" وفد المملكة العربية السعودية في اجتماعات اللجنة السعودية التونسية المشتركة في دورتها الحادية عشرة التي تنطلق غداً، والمشاركة في منتدى الاستثمار والشراكة السعودي التونسي.

العلاقات السعودية التونسية

كما تتضمن زيارته عقد عدد من الاجتماعات الثنائية مع المسؤولين الحكوميين التونسيين، بهدف تعميق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، وتفعيل آليات التعاون المشترك بينهما، وتعزيز الفرص الاستثمارية.

الزيارة ستشهد أيضا توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين على هامش أعمال الدورة الحادية عشرة للجنة السعودية التونسية المشتركة في عدة مجالات.

ومن بين هذه المجالات، البحث العلمي الزراعي، والصناعة، والمياه، وحماية البيئة، والأرصاد الجوية والمناخ، والسياحة، والعمل، وعدد من الاتفاقيات بين القطاع الخاص في البلدين.

اللجنة السعودية التونسية المشتركة

وكانت اللجنة السعودية التونسية المشتركة، قد عقدت أعمال دورتها العاشرة في الرياض، في أواخر شهر أبريل 2019م.

وشهدت توقيع عدة اتفاقيات تعاون مشترك تهدف إلى تعزيز حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، إلى جانب بحث الشراكات الثنائية بين الجانبين في عدد من المجالات.