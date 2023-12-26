شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 10 قطاعات بالبورصة بجلسة الإثنين على رأسها "العقارات" بنسبة 2.1% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين، ارتفعت 10 قطاعات على رأسها العقارات بنسبة 2.1%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.9%، يليه قطاعا الموارد الأساسية، والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1.4%، وصعد قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1.2%، وقفز قطاعا الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.4%.

وزاد قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.3%، ثم قطاع التجارة والموزعون بنسبة 0.1%، وأخيرًا قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.01%، فيما تراجعت 5 قطاعات على رأسها الرعاية الصحية والأدوية، وخدمات النقل والشحن بنسبة 0.7%، أعقبهما قطاعا الورق ومواد التعبئة والتغليف، ومواد البناء بنسبة 0.4%، يليهما قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.1%، واستقر قطاع السياحة والترفيه.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات بلغت 2.7 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 15 مليار جنيه عند مستوى 1.663 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.4 مليار ورقة مالية بقيمة 2.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 98.3 ألف عملية لعدد 203 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 93.94% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 0.28%، والعرب على 5.77%، واستحوذت المؤسسات على 24.14% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 75.85%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 2.1 مليون جنيه، 205.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 137.9 مليون جنيه، 58.5 مليون جنيه، 1.9 مليون جنيه، 9.3 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.7% ليغلق عند مستوى 24226 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 29253 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.72% ليغلق عند مستوى 10315 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 5347 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 7691 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 2.79% ليغلق عند مستوى 6276 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 1479 نقطة.