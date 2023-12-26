شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تعلن إجراءات جديدة لدعم التعافي الصناعي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعتزم الصين اتخاذ المزيد من الإجراءات لتعزيز التعافي الصناعي في البلاد خلال العام المقبل.

ويأتي هذا في ضوء التعافي المستقر للقطاع حاليا، بحسب ما أعلنت وزرة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية.

الابتكار في العلوم والتكنولوجيا

وقال تاو شينج رئيس مكتب العمليات والمراقبة والتنسيق بوزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، إن بلاده ستعزز سياسة دعم التطور المستقر للصناعات الأساسية.

وبين أنها ستشجع الابتكار في العلوم والتكنولوجيا، وزيادة الطلب والمساعدة في خفض نفقات الشركات الصناعية.

الاقتصاد الصناعي الصيني

ومنذ بداية العام الحالي، أظهر الاقتصاد الصناعي الصيني تعافيا مطردا مع قوة دفع جيدة في ظل التذبذب، بفضل تأثير الجهود السياسية والأسس القوية للاقتصاد، بحسب تاو.

وقال شيي كون رئيس مكتب تطوير المعلومات والاتصالات في الوزارة إن الصين ترغب في تسريع وتيرة بناء شبكات اتصالات الجيل الخامس وشبكات الألياف الضوئية، واستمرار تشجيع تحقيق اختراقات في الابتكارات في الأجهزة الأساسية.