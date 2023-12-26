شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مبيعات السندات الدولارية بأمريكا اللاتينية إلى 1.91 مليار دولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت مبيعات السندات الدولارية في أسواق أمريكا اللاتينية خلال الأسبوع الماضي إلى 1.91 مليار دولار.

ويأتي هذا في الوقت الذي تراجع فيه المؤشر الرئيسي لقياس فارق سعر العائد بين السندات بمقدار 8 نقاط أساس ليسجل عائد بمعدل 0.64%.

السندات الدولارية في أسواق أمريكا اللاتينية

وتراجع إصدار السندات الجديدة خلال الأسبوع المنتهي يوم 22 ديسمبر الحالي تراجع بنسبة 13%، عن الأسبوع السابق، الذي سجل 18 طرحا بقيمة 2.18 مليار دولار.

في الوقت نفسه بلغ إجمالي قيمة الطروحات منذ بداية الشهر الحالي 6.75 مليار دولار، مقابل 15.8 مليار دولار خلال الفترة نفسها من الشهر السابق.

الطروحات في أمريكا اللاتينية

في حين بلغ إجمالي الطروحات في أمريكا اللاتينية منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الأسبوع الماضي 150.7 مليار دولار مقابل 135.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وكان الطرح الأكبر خلال الأسبوع الماضي من نصيب بانكو سانتاندر بقيمة 1.1 مليار دولار وبنك كريديكورب ليمتد بقيمة 324 مليون دولار.