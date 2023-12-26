شكرا لقرائتكم خبر عن بعد توقف لأكثر من 9 سنوات.. البورصة الليبية تستأنف التداول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بعد توقف دام لأكثر من 9 سنوات بسبب الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، استأنفت (البورصة) الليبية التداول في إحدى القاعات بالعاصمة طرابلس.

كانت بدأت البورصة الليبية نشاطها في عام 2006، ولكن بعد سقوط نظام معمر القذافي، توقف التداول لأكثر من 12 شهرا.

تاريخ البورصة الليبية

وخلال الحرب بين الفصائل المسلحة المتنافسة على السلطة في عام 2014، أوقفت البورصة نشاطها مرة أخرى.

وفي العام نفسه، انقسمت بين فصيلين متحاربين في الشرق والغرب.

البورصة الليبية

ويعتمد نجاح السوق على استقرار وتطور مختلف قطاعات الدولة، فيما أكدت البورصة أنها ستسعى جاهدة لتحقيق زيادة في حجم الإدراجات.

وأشأر لامين هامان المستشار الإعلامي في سوق الأوراق المالية، إن من بين عشر شركات، أُدرج ثماني شركات في جدول تداولات الاثنين، لكن ثلاث منها فقط بدأت التداول.