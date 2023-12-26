شكرا لقرائتكم خبر عن واردات مصر من أكبر 5 دول تتراجع 7 مليارات دولار خلال العام الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت واردات مصر من أكبر 5 دول خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجارى 2023، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى 2022، حيث بلغت قيمة واردات مصر من تلك الدول نحو 21 مليارا و668 مليون دولار خلال العام الجارى، بينما كانت نحو 28 مليارا و788 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى، بتراجع بلغ نحو 7 مليارات و120 مليون دولار.

ورصدت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، قائمة الدول الخمس وعلى رأسها الصين وتراجعت الواردات المصرية منها نحو 9 مليارات و312 مليون دولار خلال الفترة المذكورة العام الجارى، مقابل نحو 11 مليارا و424 مليون دولار فى الفترة المناظرة لها العام الماضى 2022، بتراجع بلغ نحو مليارى و111 مليون دولار، يليها الولايات المتحدة وبلغت واردت مصر منها نحو 4 مليارات و115 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجارى، مقابل نحو 5 مليارات و654 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى 2022، بتراجع بلغ نحو مليار و539 مليون دولار.

وحققت الواردات المصرية من السلع الاستهلاكية غير المعمرة تراجعا ملحوظا منذ بداية العام الجارى وحتى سبتمبر الماضى، حيث بلغت القيمة الإجمالية للواردات نحو 10 مليارات و999 مليون دولار خلال الـ9 أشهر من العام الجارى، بينما كانت نحو 12 مليارا و833 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام الماضى 2022، بتراجع بلغ نحو مليار و833 مليون دولار.