شكرا لقرائتكم خبر عن انعقاد الاجتماع الوزاري السابع للرؤية السعودية اليابانية 2030 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقد أمس الاثنين، الاجتماع الوزاري السابع للرؤية السعودية اليابانية 2030 في الرياض، برئاسة وزير الاستثمار م. خالد بن عبد العزيز الفالح من الجانب السعودي، ووزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني كين سايتو، ونائب وزير الخارجية الياباني يويتشي فوكازاوا من الجانب الياباني.

حضر الاجتماع عدد من مسؤولي البلدين، بمشاركة عدد من ممثلي القطاع الحكومي لبحث الموضوعات المتعلقة بتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مختلف القطاعات.

مسيرة الرؤية المشتركة

وأشار م. الفالح في كلمته الافتتاحية، إلى أهمية الاجتماع الوزاري السابع للرؤية السعودية اليابانية 2030، كونه الاجتماع الوزاري الأول للرؤية المشتركة، منذ أطلق قادة البلدين الفصل الثاني من مسيرة هذه الرؤية، في أثناء استقبال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، في شهر يوليو من هذا العام.

وأوضح أن الاجتماع سيناقش ويستعرض ملخصات عن أبرز أعمال المجموعات الفرعية لهذه الرؤية المشتركة، والتركيز على مجالات تعاون جديدة ومستدامة، مشيرًا إلى أن الرؤية السعودية اليابانية 2030، لعبت دورًا فاعلًا في تطوير وتنمية الشراكة السعودية اليابانية، على مدى السنوات التي مضت منذ إطلاقها في عام 2016.

وأكد أن أعمال المجموعات الفرعية المختلفة للرؤية المشتركة أدت إلى التوسع في الشراكة في المجالات ذات الاهتمام المشترك للبلدين.

وفي ختام الاجتماع جرى التوقيع على محضر الاجتماع الذي تضمن العديد من المبادرات وبرامج العمل المشتركة.

منتدى الاستثمار السعودي - الياباني

كما عقد أمس منتدى الاستثمار السعودي - الياباني بحضور أكثر من 400 ممثل من القطاعين العام والخاص من الجانبين السعودي والياباني، ومشاركة عدد من الرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات وممثلي القطاعين الحكومي والخاص من البلدين.

وشهد المنتدى توقيع 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين الجهات والشركات اليابانية، تناولت قطاعات، من أبرزها المياه، والخدمات المالية، والاتصالات، وتقنية المعلومات، بالإضافة إلى الطاقة، والرعاية الصحية، كما أُعلنت 3 مشروعات رئيسة في مجال تقنية البناء والسياحة والترفيه.

المدن الاقتصادية والمناطق الخاصة

وتضمنت أعمال المنتدى عددًا من العروض التقديمة، تناولت موضوعات المدن الاقتصادية والمناطق الخاصة، ومبادرات وفرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتعاون الياباني في الشرق الأوسط، وإسهامات هيئة التجارة الخارجية اليابانية "جيترو" في الرؤية السعودية اليابانية 2030.

كما ناقش المنتدى عبر جلسات حوارية، الفرص والإمكانات المتاحة للتعاون بين المملكة واليابان في قطاع الرعاية الصحية، وقطاع المياه، ودور التقنية والابتكار في تطوير أداء ذلك القطاع، وتعزيز كفاءته.

إضافة إلى فرص الشراكات الواعدة في تنفيذ المشروعات العملاقة في المملكة، مثل نيوم والبحر الأحمر والقدية، واختتم المنتدى بالحديث عن أهمية الابتكار في قطاع الفضاء.