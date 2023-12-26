شكرا لقرائتكم خبر عن شركة حكومية تستهدف توصيل الغاز لـ31 قرية بمبادرة حياة كريمة خلال 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة غاز مصر-إحدى شركات قطاع البترول المدرجة بالبورصة- إنها تستهدف توصيل الغاز الطبيعى ضمن مبادرة حياة كريمة لـ31 قرية مخدومة بالصرف الصحى بمراكز (ادفو، كوم امبو) ضمن المرحلة الأولى للمبادرة خلال عام 2024، كما تستهدف استمرار المساهمة فى تحقيق متطلبات قطاع البترول لتنفيذ الخطة القومية لتوصيل الغاز الطبيعى وتحقيق عدد عملاء 396 ألف عميل، وكذلك توصيل الغاز لمشروع المخابز البلدية لعدد 75 مخبز بلدي.

أضافت الشركة، فى تقرير الموازنة التقديرية لعام 2024، أنها تستهدف التوسع فى تنفيذ المشروعات الهندسية فى مجال البترول والغاز والإنشاءات، واستكمال تنفيذ مشروع إنشاء وتشغيل مصنع إنتاج مواسير البولى إيثلين بمنطقة العين السخنة، واستكمال تنفيذ مشروع توصيل الغاز الطبيعى لمحطات تموين السيارات بتنفيذ كافة الأعمال المدنية والوصلات الداخلية للمحطات المزمع تنفيذها فى مختلف محافظات الجمهورية بخلاف أعمال تنفيذ شبكات الغاز الطبيعى الخارجية والداخلية لمحطات تموين السيارات بإجمالى 30 محطة.

وذكرت الشركة، أنه سيتم استكمال تنفيذ أعمال الصوب الزراعية المحمية بالتعاون مع شركتى الوطنية للزراعات المحمية وإنبى بمشروع اللاهون بمساحة 16 ألف فدان، وزيادة استثمارات الشركة عن طريق استكمال المساهمات الحالية لزيادة إيرادات الاستثمارات وتنوعها مثل شركة جاسكول.

أشارت شركة غاز مصر، إلى أنه جارى تنمية أعمال الشركة فى الفروع الخارجية بالدول العربية الشقيقة (الأردن-الإمارات- السعودية-سلطنة عمان) فى كل مجالات وأنشطة الشركة المختلفة، وذلك لفتح أسواق جديدة، لافتة إلى أنه سيتم تنمية أعمال الشركة عن طريق إضافة أنشطة جديدة ومنها تصنيع وبيع مواسير البولى إيثلين والمعدات والمهمات والخامات المستخدمة والمرتبطة بها، واستيراد خامات البولى إيثلين ومستلزمات ومعدات ومهمات إنتاجه وتصنيعه وجميع ما يستلزمه، وتصدير فائض إنتاجها من مواسير البولى إيثلين للأسواق الخارجية.