وزير الصناعة والثروة المعدنية يترأس وفد المملكة في اجتماعات اللجنة السعودية التونسية المشتركة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

يبدأ معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، زيارة إلى الجمهورية التونسية، لترأس وفد المملكة العربية السعودية في اجتماعات اللجنة السعودية التونسية المشتركة في دورتها الحادية عشرة التي تنطلق غداً، والمشاركة في منتدى الاستثمار والشراكة السعودي التونسي.

وتتضمن زيارة معاليه، عقد عدد من الاجتماعات الثنائية مع المسؤولين الحكوميين التونسيين، بهدف تعميق الشراكة الإستراتيجية بين البلدين الشقيقين، وتفعيل آليات التعاون المشترك بينهما، وتعزيز الفرص الاستثمارية.

وستشهد الزيارة توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين على هامش أعمال الدورة الحادية عشرة للجنة السعودية التونسية المشتركة في مجالات: البحث العلمي الزراعي، والصناعة، والمياه، وحماية البيئة، والأرصاد الجوية والمناخ، والسياحة، والعمل، وعدد من الاتفاقيات بين القطاع الخاص في البلدين.

يذكر أن اللجنة السعودية التونسية المشتركة، كانت قد عقدت أعمال دورتها العاشرة في الرياض، في أواخر شهر أبريل 2019م، وقد شهدت توقيع عدة اتفاقيات تعاون مشترك تهدف إلى تعزيز حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، إلى جانب بحث الشراكات الثنائية بين الجانبين في عدد من المجالات.