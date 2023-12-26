ملتقى القيادات الصحية بالحدود الشمالية “من رؤية إلى واقع ” يستعرض الاستثمار بالقطاع الصحي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استعرض ملتقى القيادات الصحية “من رؤية إلى واقع ” الذي ينظمه مجلس منطقة الحدود الشمالية بالتعاون مع المديرية العامة للشؤون الصحية اليوم، في جلسته الأولى، الاستثمار بالقطاع الصحي، وذلك في قاعة الأمير عبدالعزيز بن مساعد للاحتفالات بعرعر، بمشاركة كل من وكيل الوزارة المساعد للاستثمار الصحي بوزارة الصحة الدكتور إبراهيم العمر، ومدير الإستراتيجية والأداء المؤسسي بمجلس الضمان الصحي أسامة خالد، والمدير التنفيذي للتطوير والجودة بقطاع الحياة بشركة التعاونية للتأمين الدكتور هادي العنزي، ومساعد مدير التراخيص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خالد الحربي.

وتطرقت الجلسة إلى فرص الاستثمار في مجال الصحة وأهميتها والتي تركز على جودة الخدمات ومراقبتها والتنظيمات المتبعة لها بمشاركة القطاع الخاص ومشاريع الرعاية الأولية والاستثمارات المباشرة بالقطاع الصحي وما تحقق من مستهدفات خلال المرحلة الماضية والمستقبل الواعد لشركات التأمين الطبي.

وأشار المحاضرون إلى رحلة المستثمر وما يقدم من خدمات ومساعدات استمثارية واستشارية وتسهيل التراخيص لها وتعريف الفجوات والعمل على معالجتها وحوكمة التأمين الطبي واستدامة الفرص وتحفيز المستثمرين بها والتراخيص المتاحة لمراكز الرعاية النهاية وكبار السن وغيرها وتسهيل الإجراءات والتمويل ونحو ذلك…

ويهدف ملتقى القيادات الصحية إلى تعزيز التوافق بين أهداف الملتقى وأهداف رؤية المملكة 2030، فيما يتعلق بالقطاع الصحي وتشجيع وتبادل والمعرفة والتجارب وبناء الشراكات وتعزيز العلاقات بين الجهات المعنية والقطاعين العام والخاص في مجال الرعاية الصحية.