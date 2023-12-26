اتفاقية تعاون بين البنك الإسلامي للتنمية والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وقّع اليوم معالي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر، ومعالي محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس عبد الله بن إبراهيم العبد الكريم، إطارًا عامًا للتعاون بين البنك الإسلامي للتنمية والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بالمملكة العربية السعودية، وفقًا لآلية تبادل المعارف والخبرات.

وبموجب هذا الإطار، سيوحد الطرفان جهودهما لنقل الخبرات والمعرفة الطويلة للمؤسسة العامة لتحلية المياه إلى البلدان الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية.