“الدولار” يهبط و”النفط” يستقر

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

واصل الدولار الأمريكي تراجعه سعرياً في مقابل العملات الأخرى بما فيها الين، حيث تزامن ذلك مع استقرار كبير في أسعار النفط بآخر التعاملات السوقية.

واستقرت العقود الآجلة لخام برنت عند 79.13 دولار للبرميل دون أي تغييرات، كما بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 73.59 دولار للبرميل مرتفعاً بمقدار ثلاثة سنتات.

وبالنسبة للعملات، فقد تراجع مؤشر الدولار الأمريكي قرب أدنى مستوى في خمسة أشهر الذي سجله الأسبوع الماضي وبلغ حينها 101.42 نقطة ووصل إلى 101.65 نقطة.

وظهر تراجع الدولار من خلال ارتفاع الين 0.1 % إلى 142.20 للدولار، مستمداً دعماً إضافياً من تعليقات محافظ بنك اليابان كازو أويدا الذي أشار إلى إمكانية حدوث تحول في السياسة النقدية.

في السياق نفسه، ارتفع الدولار النيوزيلندي 0.1 % ليصل إلى 0.63145 دولار، بينما بلغ آخر سعر للدولار الأسترالي 0.68065 دولار.