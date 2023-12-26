شكرا لقرائتكم خبر عن تعاملات ضعيفة.. الدولار يعاني في ظل ضغوط العطلات ومؤشرات التضخم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يعاني الدولار خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وسط تعاملات ضعيفة بسبب العطلات، بينما يواجه ضغوطً من مؤشرات على أن التضخم في أكبر اقتصاد في العالم يتراجع، وهو ما سيمنح مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) متسعًا لتقليل أسعار الفائدة العام المقبل.

وفي الوقت نفسه، استقر الين بالقرب من أعلى مستوى له خلال 5 أشهر، والذي بلغه أخيرًا في ظل احتمالات بأن ينهي بنك اليابان المركزي قريبًا سياسته النقدية فائقة التيسير.

وخلال أغلب عامي 2022 و2023، أبقت هذه السياسة العملة اليابانية تحت الضغط، في وقت عمدت فيه بنوك مركزية كبرى أخرى إلى رفع أسعار الفائدة.

وكانت تحركات العملة ضعيفة إلى حد كبير، مع استمرار اغلاق الأسواق في أستراليا ونيوزيلندا وهونج كونج في إطار العطلات.

الدولار مقابل العملات

ومقابل الدولار، تراجع اليورو 0.06% إلى 1.1019 دولار، لكنه لم يكن بعيدًا عن أعلى مستوى في أكثر من 4 أشهر عند 1.1040 دولار الذي سجله الأسبوع الماضي.

ولم يطرأ أي تغيير يذكر على الجنيه الإسترليني، وجرى تداوله عند 1.2701 دولار، في حين استقر الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي بالقرب من أعلى مستوياتهما في 5 أشهر.

وتراجع مؤشر الدولار قرب أدنى مستوى في 5 أشهر الذي سجله الأسبوع الماضي، وبلغ حينها 101.42 نقطة، ووصل إلى 101.65 نقطة.

وفي آسيا، ارتفع الين 0.1% إلى 142.20 للدولار، مستمدًا دعمًا إضافيًا من تعليقات محافظ بنك اليابان كازو أويدا، الذي أشار إلى إمكانية حدوث تحول في السياسة.

وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.1% ليصل إلى 0.63145 دولار، بينما بلغ آخر سعر للدولار الاسترالي 0.68065 دولار.