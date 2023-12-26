شكرا لقرائتكم خبر عن سببان مهمان.. استقرار أسعار النفط عالميًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لم تشهد أسعار النفط تغيرًا يُذكر اليوم الثلاثاء، مع تركيز المستثمرين على التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، والتفاؤل بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيبدأ قريبًا في خفض أسعار الفائدة، ما يسهم في ارتفاع النمو الاقتصادي العالمي ويعزز الطلب.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 26 سنتًا أو 0.3% إلى 79.13 دولار للبرميل بحلول الساعة 0115 بتوقيت جرينتش، في حين بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 73.59 دولار للبرميل، مرتفعا بمقدار 3 سنتات.

وحقق كلا الخامين مكاسب بنحو 3% الأسبوع الماضي، بسبب التوترات في الشرق الأوسط مع استمرار الصراع في غزة.

انخفاض التضخم

وتلقت أسعار النفط دعمًا بتوقعات بأن المركزي الأمريكي سيخفض أسعار الفائدة العام المقبل، بعد أن أظهرت البيانات الأمريكية الصادرة يوم الجمعة، من خلال بعض المقاييس الرئيسية، أن التضخم الآن عند أو أقل من هدف البنك المركزي البالغ 2%.

ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى خفض تكاليف الاقتراض الاستهلاكي، الأمر الذي يمكن أن يعزز النمو الاقتصادي والطلب على النفط.