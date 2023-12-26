شكرا لقرائتكم خبر عن رغم ضعف التعاملات.. أسعار الذهب ترتفع مستغلة هبوط الدولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، خلال تعاملات ضعيفة بسبب العطلات، وفي ظل تراجع الدولار وعوائد السندات بفعل تنامي التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة في مارس المقبل.

وارتفعت الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 2063.78 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0401 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين عند 2070.39 دولار في الجلسة السابقة.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.3% إلى 2074.90 دولار للأوقية.

ومن شأن انخفاض أسعار الفائدة تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائدًا.

خفض سعر الفائدة

ويتوقع المتعاملون الآن فرصة بنسبة 89% لخفض سعر الفائدة من قبل البنك المركزي الأمريكي في مارس، وفقًا لأداة سي.إم.إي فيد ووتش.

وانخفض مؤشر الدولار 0.1% ما يجعل الذهب أكثر جاذبية لحاملي العملات الأخرى، في حين انخفض عائد السندات الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات إلى 3.8838%.

وينظر إلى الذهب على أنه أحد الأصول الآمنة في أوقات عدم اليقين الجيوسياسي.

أسعارالمعادن النفيسة

وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8% إلى 24.37 دولار للأوقية.

وزاد البلاتين 0.2% إلى 972.85 دولار، والبلاديوم 0.6% إلى 1209.74 دولار.