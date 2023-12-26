شكرا لقرائتكم خبر عن 104.3 مليار ريال الصادرات السلعية السعودية في شهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت هيئة الإحصاء عن ارتفاع قيمة الصادرات السلعية في شهر أكتوبر الماضي، على أساس شهري، بنسبة 0.01%، بزيادة 15 مليون ريال عن شهر سبتمبر 2023، مسجلة 104.3 مليار ريال.

ووفقا لتقرير التجارة الخارجية الصادر عن الهيئة انخفضت الصادرات السلعية فى شهر أكتوبر الماضي، بنسبة 17.4%، مقارنة بالشهر المماثل من عام 2022، إذ بلغت قيمتها 104.3 مليار ريال منخفضة عن 126.2 مليار ريال في فترة المقارنة، وذلك نتيجة لانخفاض الصادرات البترولية بمقدار 18.4 مليار ريال، بنسبة 18.3%.

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الصادرات البترولية

بلغت قيمة الصادرات البترولية 82.3 مليار ريال مقابل 100.7 مليار ريال في أكتوبر 2022م. فيما انخفضت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلى من 79.7% في شهر أكتوبر 2022م إلى 78.9% في شهر أكتوبر الماضي.

وسجلت الصادرات غير البترولية شاملة إعادة التصدير انخفاضاً بنسبة 13.9% عن شهر أكتوبر 2022م، إذ سجلت 22.0 مليار ريال مقابل 25.6 مليار ريال، فيما انخفضت الصادرات غير البترولية (باستثناء إعادة التصدير) إلى 17.9% فيما ارتفعت قيمة إعادة التصدير إلى ما نسبته 12.6% في نفس الفترة.

الصادرات غير البترولية

وارتفعت قيمة الصادرات غير البترولية شاملة إعادة التصدير بمقدار 0.9 مليار ريال، وبنسبة 4.1 بالمقارنة مع شهر سبتمبر 2023م.

أما على صعيد الواردات، فقد ارتفعت في شهر أكتوبر 2023م بنسبة 11.5% بمقدار 7.6 مليار ريال؛ إذ بلغت قيمتها 73.9 مليار ريال في شهر أكتوبر 2023م، مقابل 66.3 مليار ريال في شهر أكتوبر 2022م، فيما ارتفعت قيمة الواردات بالمقارنة مع الشهر السابق سبتمبر 2023م بمقدار 11.0 مليار ريال وبنسبة 17.5%.

أهم السلع

وتعد "منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها من أهم سلع الصادرات غير البترولية إذ شكلت 31.6% من إجمالي الصادرات غير البترولية، وقد انخفضت عن شهر أكتوبر

2022م بنسبة 31.9% بمقدار 3.3 مليار ريال. تليها "اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما" تمثل 27.3% من إجمالي الصادرات غير البترولية والتي انخفضت بنسبة 6.9% بمقدار

0.4 مليار ريال عن شهر أكتوبر 2022م.

في المقابل كانت أهم السلع المستوردة "الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها" والتي تشكل 22.3% من إجمالي الواردات، ثم "معدات النقل وأجزاؤها" وهي تشكل 19.4% من إجمالى الواردات.

وانخفضت نسبة الصادرات غير البترولية شاملة إعادة التصدير إلى الواردات في شهر أكتوبر 2023م، حيث بلغت 29.8% مقابل 38.6% في شهر أكتوبر 2022م وذلك نتيجة للانخفاض في الصادرات غير البترولية، حيث بلغ (13.9%) والارتفاع في الواردات والذي بلغ 11.5% خلال هذه الفترة.

الصادرات إلى الصين

وبحسب التقرير بلغت قيمة صادرات السعودية إلى الصين 19.5 مليار ريال 18.7% من إجمالي الصادرات في شهر أكتوبر 2023م مما يجعل هذه الدولة هي الوجهة الرئيسة

للصادرات، تليها اليابان والهند، بقيمة 12.3 مليار ريال (11.8% من إجمالي الصادرات)، و10.2 مليار ريال (9.8% من إجمالي الصادرات)، على التوالي.

وكانت كل من كوريا الجنوبية، والإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، وتايوان، والبحرين، وبولندا، ومصر، من بين أهم 10 دول تم التصدير إليها، وبلغ مجموع صادرات السعودية إلى تلك الدول العشر 73.3 مليار ريال وهو ما يمثل نسبة 70.3% من إجمالي الصادرات.

وبلغت قيمة الواردات من الصين 14.9 مليار ريال (20.1% من إجمالي الواردات) في شهر أكتوبر 2023م، مما يجعل هذه الدولة تحتل المرتبة الأولى لواردات السعودية تليها الولايات المتحدة الأمريكية، والإمارات العربية المتحدة، بقيمة 8.8 مليار ريال (%11.9 من إجمالي الواردات)، و5.1 مليار ريال (6.9% من إجمالي الواردات)، على التوالي.

وكانت كل من الهند، وسويسرا، وألمانيا، واليابان وهولندا، وسنغافورة، ومصر، من بين أهم 10 دول تم الاستيراد منها، وبلغ مجموع قيمة واردات السعودية من تلك الدول العشر 47.1 مليار ريال. وهو ما يمثل نسبة 63.7% من إجمالي الواردات.

المنافذ الخمسة

ويعد ميناء جدة الإسلامي من أهم الموانئ التي عبرت من خلالها البضائع إلى السعودية بقيمة قدرها 20.8 مليار ريال، أي ما يعادل 28.2% من إجمالي الواردات في شهر

أكتوبر 2023م، تليها المنافذ الرئيسة الأخرى وهي: ميناء الملك عبد العزيز بالدمام بنسبة 17.8 ومطار الملك خالد الدولي بالرياض بنسبة %11.4%، ومطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة بنسبة 7.8 ومطار الملك فهد الدولي بالدمام بنسبة 6.8%.

وشكلت هذه المنافذ الخمسة نسبة 71.9% من إجمالي الواردات السلعية للسعودية.