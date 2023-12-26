شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة طوكيو.. المؤشر نيكي الياباني يغلق على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع المؤشر نيكي الياباني اليوم الثلاثاء ومحت مكاسب أسهم شركات الشحن والرقائق خسائر قطاع التجزئة.

وتحركت السوق بشكل عام ضمن نطاق ضيق للغاية وسط ندرة المؤشرات التي من شأنها تحريك اتجاهات التداول ومع غياب العديد من المستثمرين بسب عطلات نهاية العام.

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وأغلق نيكي مرتفعا 0.16 % عند 33305.85 نقطة، فيما أنهى المؤشر توبكس الأوسع نطاقا على صعود 0.06 %.

وبلغ حجم التداولات نحو 680 مليون سهم اليوم الثلاثاء بعد انخفاض لأدنى مستوى في ثمانية أشهر عند 590 مليون سهم أمس الاثنين.

وشهد قطاع شركات الشحن جلسة متقلبة إلا أنه كان في ختام التعاملات الأفضل أداء بين القطاعات الفرعية ببورصة طوكيو وعددها 33 بعدما ارتفع 1.2 %. وزاد سهم نيبون يوشن 1.63 % وسهم ميتسوي أو.إس.كيه لاينز 1.53 %.

وارتفعت أسهم الرقائق في فترة ما بعد الظهيرة، وكان سهما طوكيو إلكترون وأدفانتست اليوم أكبر الرابحين بالنقاط على المؤشر نيكي بارتفاع 1.1 % و1.62 % على الترتيب.

وتراجع سهم تاكاشيمايا للبيع بالتجزئة 3.16 % رغم إعلان الشركة عن أرباح قوية بعد إغلاق السوق أمس الاثنين. وصعد سهمها 2.36 % في اليوم السابق قبل إعلان النتائج.

وهبط سهم فاست ريتيلينج المالكة للعلامة التجارية يونيكلو للملابس 0.39 %، وكان الخاسر الأكبر بالنقاط على المؤشر نيكي.

