الصادرات السلعية السعودية تتراجع 17.4 % خلال أكتوبر .. 104.3 مليار ريال

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

انخفضت الصادرات السعودية السلعية فى أكتوبر 2023 بنسبة 17.4 في المائة عن أكتوبر 2022، حيث بلغت قيمتها 104.3 مليار ريال في أكتوبر من العام الجاري، منخفضة عن 126.2 مليار ريال في أكتوبر العام الماضي.

وبحسب الهيئة العامة للإحصاء، فإن سبب التراجع يعود لانخفاض الصادرات البترولية بمقدار 18.4 مليار ريال، بنسبة 18.3 في المائة، حيث بلغت قيمتها 82.3 مليار ريال مقابل 100.7 مليار ريال فى أكتوبر 2022، هذا وقد انخفضت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلى من 79.7 في المائة خلال أكتوبر الماضي إلى 78.9 في المائة، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

فيما ارتفعت قيمة الصادرات السلعية في أكتوبر 0.01 في المائة مقارنة مع سبتمبر من نفس العام بمقدار 15 مليون ريال، حيث سجلت الصادرات غير البترولية (شاملة إعادة التصدي) انخفاضا بنسبة 13.9 في المائة عن أكتوبر 2022، حيث سجلت 22 مليار ريال مقابل 25.6 مليار ريال.

وقد انخفضت الصادرات غير البترولية (باستثناء إعادة التصدير) إلى 17.9 في المائة، فيما ارتفعت قيمة إعادة التصدير إلى ما نسبته 12.6 في المائة، خلال نفس الفترة، كما ارتفعت قيمة الصادرات غير البترولية (شاملة إعادة التصدي) بمقدار 0.9 مليار ريال، وبنسبة 4.1 في المائة بالمقارنة مع سبتمبر 2023.

أما على صعيد الواردات، فقد ارتفعت في أكتوبر 2023، بنسبة 11.5 في المائة بمقدار 7.6 مليار ريال، حيث بلغت قيمتها 73.9 مليار ريال في أكتوبر 2023، مقابل 66.3 مليار ريال في أكتوبر 2022، كما ارتفعت قيمة الواردات بالمفارنة مع سبتمبر 2023، بمقدار 11.0 مليار ريال وبنسبة 17.5 في المائة.