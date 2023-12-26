الذهب يرتفع بعد توقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ارتفعت أسعار الذهب اليوم خلال تعاملات ضعيفة بسبب عطلة رأس السنة وفي ظل تراجع الدولار وعوائد السندات بفعل تنامي التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في مارس.

وارتفعت الذهب في المعاملات الفورية 0.5 في المائة إلى 2063.78 دولار للأونصة، بعد أن سجل أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين عند 2070.39 دولار في الجلسة السابقة. وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.3 في المائة إلى 2074.90 دولار للأوقية، ومن شأن انخفاض أسعار الفائدة تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائدا.

ويتوقع المتعاملون الآن فرصة بنسبة 89 في المائة لخفض سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في مارس.

وانخفض مؤشر الدولار 0.1 في المائة مما يجعل الذهب أكثر جاذبية لحاملي العملات الأخرى، في حين انخفض عائد السندات الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات إلى 3.8838 في المائة.

وينظر إلى الذهب على أنه أحد الأصول الآمنة في أوقات عدم اليقين الجيوسياسي.

والأسواق في أستراليا ونيوزيلندا وهونج كونج ومنطقة اليورو مغلقة اليوم الثلاثاء بمناسبة عطلة رأس السنة.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 في المائة إلى 24.37 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.2 في المائة إلى 972.85 دولار والبلاديوم 0.6 في المائة إلى 1209.74 دولار.