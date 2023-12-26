سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 26-12-2023

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر موقع جريدة "المال" سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء الموافق 26-12-2023، من خلال المواقع الرسمية وشاشات التداول للبنوك المصرية والعربية والأجنبية والإسلامية المختلفة.

استقر سعر الدولار اليوم أمام نظيره المصري داخل فروع المصرف المتحد عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

وصل سعر الدولار أمام نظيره المصري داخل فروع بنك كريدي أجريكول إلى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

بلغ سعر الدولار أمام نظيره المصري داخل فروع بنك قناة السويس 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سجل سعر الدولار في البنك المصري الخليجي 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

بلغ سعر الدولار أمام نظيره المصري داخل فروع بنك مصر 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سجل سعر الدولار أمام نظيره المصري داخل فروع بنك البركة 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

بلغ سعر الدولار أمام نظيره المصري داخل فروع بنك الإسكندرية 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سجل سعر الدولار أمام نظيره المصري داخل فروع بنك قطر الوطني الأهلي 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

بلغ سعر الدولار أمام نظيره المصري داخل فروع بنك القاهرة 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سجل سعر الدولار أمام نظيره المصري داخل فروع بنك الكويت الوطني 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

وصل سعر الدولار اليوم أمام نظيره المصري داخل فروع البنك الأهلي المصري إلى 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.