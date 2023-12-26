شكرا لقرائتكم خبر عن شركات الشحن الكبرى ترفع أسعارها بسبب تغير مسارات الملاحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فرضت شركتا «ميرسك» و «سي إم إيه سي جي إن» رسومًا جديدة لنقل البضائع على طرق الشحن الأكثر ازدحامًا في العالم بعد إعادة توجيه سفنهما بعيدًا عن البحر الأحمر بسبب الهجمات المتكررة والتي تستهدف السفن، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية.

وقالت شركة ميرسك الدنماركية إنها ستفرض رسومًا إضافية على الشحنات على 27 طريقًا تجاريًا ورسومًا إضافية للطوارئ على الطرق نفسها اعتبارًا من العام الجديد 2024، مشيرة إلى «المخاطر والتأخير والصعوبات» في الإبحار عبر البحر الأحمر.

ميرسك

على سبيل المثال، قالت الشركة إن تكلفة نقل حاوية قياسية بطول 20 قدمًا من أمريكا الشمالية إلى الشرق الأوسط سترتفع بمقدار 1000 دولار إجمالاً في الأول من يناير، وذلك بقيمة 200 دولار على طرق الشحن العادية أما الشحن للطوارئ فسيرتفع بقيمة 800 دولار. وارتفعت أسهم شركة ميرسك بنسبة 2.8%.

سي إم إيه سي جي إن

وبالمثل، أعلنت شركة سي إم إيه سي جي إن الفرنسية أنها ستفرض رسومًا إضافية على 11 طريقًا تجاريًا، موضحة أن العديد من سفنها قد تم تغيير مسارها حول الطرف الجنوبي لأفريقيا لأسباب تتعلق بالسلامة. وبالنسبة لحاوية يبلغ طولها 20 قدمًا تسافر من شمال أوروبا إلى آسيا، على سبيل المثال، قالت الشركة إنها أضافت 325 دولارًا إلى تكلفة الشحن.

هاباج لويد وإم إس سي

كما تتجنب الآن شركات مثل «هاباج لويد» و«إم إس سي» العبور من البحر الأحمر بالبحر الذي يتدفق من خلاله عادة ما يصل إلى 30٪ من تجارة الحاويات بسبب القلق على الوضع غير المستقر وخوفا على أمن الطواقم والسفن.

وقف خطوط الشحن التقليدية لإيكيا

حذرت شركة إيكيا يوم الأربعاء من حدوث تأخير في وصول البضائع وقيود محتملة على توفر بعض المنتجات نتيجة الهجمات المستمرة على السفن في البحر الأحمر. وقالت شركة بيع الأثاث بالتجزئة إنها لا تمتلك أيًا من سفن الحاويات المستخدمة لنقل بضائعها.

شركات أخرى

قالت شركة ناقلات النفط البلجيكية في 18 ديسمبر إنها ستتجنب منطقة البحر الأحمر لحين إشعار آخر. فيما أكدت شركة شحن الحاويات التايوانية إيفرجرين في 18 ديسمبر إنها قررت التوقف مؤقتا عن قبول البضائع الإسرائيلية بأثر فوري. وأوضحت مجموعة "فرونت لاين" لناقلات النفط ومقرها النرويج في 18 ديسمبر أن سفنها ستتجنب المرور عبر البحر الأحمر وخليج عدن في الفترة المقبلة.

من جانبها، ذكرت شركة شحن الحاويات الكورية الجنوبية "إتش.إم.إم" في 19 ديسمبر إنها أمرت منذ 15 ديسمبر جميع سفنها القادمة من أوروبا والتي عادة ما تمر من قناة السويس بأن تغيّر مسارها إلى رأس الرجاء الصالح لفترة زمنية غير محددة. وأوقفت شركة "أورينت أوفرسيز كونتينر لاين" قبول البضائع من البضائع وإليها. وقالت شركة "ولينيوس فيلهلمسن" النرويجية في 19 ديسمبر إنها ستوقف جميع رحلاتها في البحر الأحمر حتى إشعار. كما أشارت شركة الشحن البحري التايوانية "يانج مينج" في 18 ديسمبر أنها ستحول مسار سفنها المبحرة عبر البحر الأحمر وخليج عدن إلى رأس الرجاء الصالح خلال الأسبوعين المقبلين.