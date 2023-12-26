شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصناعة يبحث تعزيز الفرص الاستثمارية مع تونس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يترأس وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، وفد المملكة العربية السعودية في اجتماعات اللجنة السعودية التونسية المشتركة، في دورتها الحادية عشرة، والمشاركة في منتدى الاستثمار والشراكة السعودي التونسي.

وستتضمن زيارة الوزير إلى تونس، عقد عدد من الاجتماعات الثنائية مع المسؤولين الحكوميين التونسيين؛ بهدف تعميق الشراكة الإستراتيجية بين البلدين الشقيقين، وتفعيل آليات التعاون المشترك بينهما، وتعزيز الفرص الاستثمارية.

اتفاقيات مرتقبة في 7 قطاعات

وستشهد الزيارة توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين على هامش أعمال الدورة الحادية عشرة للجنة السعودية التونسية المشتركة في مجالات البحث العلمي الزراعي، والصناعة، والمياه، وحماية البيئة، والأرصاد الجوية والمناخ، والسياحة، والعمل، وعدد من الاتفاقيات بين القطاع الخاص في البلدين.

يذكر أن اللجنة السعودية التونسية المشتركة، عقدت أعمال دورتها العاشرة في العاصمة السعودية الرياض، في أواخر شهر أبريل 2019م، وشهدت توقيع عدة اتفاقيات تعاون مشترك تهدف إلى تعزيز حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، إلى جانب بحث الشراكات الثنائية بين الجانبين في عدد من المجالات.