شكرا لقرائتكم خبر عن «المناطق الاقتصادية» تحظر استخدام 15 شعارا بالعلامات التجارية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حظرت هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، استخدام 15 شعارًا أو علامة أو رسومًا مألوفة أو تخالف الأنظمة العامة، وذلك في القواعد العامة للعلامات التجارية بلائحة الملكية الفكرية.

وطرحت الهيئة لائحة الملكية الفكرية في المناطق الاقتصادية الخاصة، بهدف توضيح جميع حقوق الملكية الفكرية وتعزيز الشفافية لتشجيع وجذب الاستثمارات.

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وتشمل الشعارات المحظورة: العلامة الخالية من أية صفة مميزة، أو العلامات المكونة من بيانات ليست إلا التسمية التي يطلقها العرف على السلع والخدمات، أو الرسوم المألوفة والصور العادية للسلع.

الرموز والشعارات المحظورة

تتضمن التعبيرات أو الرسوم أو العلامات التي تخل بالآداب العامة أو تخالف النظام العام، والشعارات العامة والأعلام والشارات العسكرية والشرفية والأوسمة الوطنية والأجنبية والعملات المعدنية والورقية وغيرها من الرموز الخاصة بأي من دول المجلس أو أي دولة أخرى، أو بالمنظمات العربية أو الدولية أو إحدى مؤسساتها، أو أي تقليد لأي من ذلك.

ومنعت اللائحة استخدام رموز الهلال الأحمر أو الصليب الأحمر وغيرها من الرموز الأخرى المشابهة، وكذلك العلامات التي تكون تقليدًا لها، والعلامات المطابقة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية المحضة، والأسماء والبيانات الجغرافية إذا كان من شأن استعمالها أن يحدث لبسًا فيما يتعلق بمصدر أو أصل السلع أو الخدمات.

منع الصور والألقاب

وحظرت استخدام اسم الغير أو لقبه أو صورته أو شعاره، ما لم يوافق هو أو ورثته مقدمًا على استعماله، وكذلك البيانات الخاصة بدرجات الشرف أو الدرجات العلمية التي لا يثبت طالب التسجيل استحقاقه لها قانونًا، والعلامات التي من شأنها أن تضلل الجمهور، والعلامات المملوكة لأشخاص طبيعيين أو معنويين، وأية علامة تجارية مطابقة أو مشابهة لعلامة سبق إيداعها أو تسجيلها.

ولم تجيز اللائحة استخدام العلامات التي ينشأ عن تسجيلها بالنسبة لبعض السلع أو الخدمات الحط من قيمة السلع أو الخدمات التي تميزها العلامة السابقة، والعلامات التي تشكل نسخًا أو تقليدًا أو ترجمة لعلامة تجارية مشهورة أو لجزء منها مملوكة للغير لاستعمالها في تمييز سلع أو خدمات مماثلة أو مشابهة لتلك التي تستعمل العلامة المشهورة لتمييزها.

وتمنع اللائحة أيضًا استخدام العلامات التي تشكل نسخًا أو تقليدًا أو ترجمة لعلامة تجارية مشهورة مملوكة للغير، أو لجزء جوهري منها، والعلامات التي تشمل الألفاظ أو العبارات الآتية: امتياز "ذو امتياز"، مسجل أو "رسم مسجل" أو حقوق الطبع أو ما شابه ذلك من الألفاظ والعبارات.

ووفقا للائحة تتمتع العلامات التجارية المشهورة داخل المناطق الاقتصادية الخاصة بذات الامتيازات والحماية الممنوحة لها بموجب تشريعات المملكة.

قواعد ملاك العلامات التجارية

وأجازت لمالك العلامة التجارية في المناطق الاقتصادية الخاصة منع الغير من تصدير، أو استيراد، أو استخدام، أو بيع، أو العرض للبيع، أو الترويج، أو نقل، أو توزيع، أو ممارسة أيِّ نوع من أنواع الاستخدام لأيِّ بضائع أو خدمات تحمل علامة مطابقة أو مشابهة بشكل جوهري لعلامته.

وأتاحت لمالك العلامة التجارية الترخيص لأيِّ شخص باستخدام علامته لكل أو بعض السلع أو الخدمات المندرجة تحت علامته المسجلة، سواءٌ أكان ذلك السماح بشكل حصري أو بالتزامن مع استخدام مالك العلامة التجارية لعلامته على ألا تتجاوز مدة الترخيص مدة حماية العلامة التجارية.

مخالفات لائحة الملكية الفكرية

وحددت هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، 5 مخالفات للائحة الملكية الفكرية في العلامات التجارية وهي: التزوير، أو تقليد علامة تجارية مسجلة أو علامة تجارية مشهورة؛ بقصد التأثير على الغير أو تضليله أو الإضرار بمصالح مالك العلامة المسجلة أو المشهورة.

وعدّت اللائحة من ضمن المخالفات استخدام علامة تجارية مسجلة أو علامة تجارية مشهورة لشخص آخر بدون موافقته، أو استخدام علامة تجارية مطابقة أو مشابهة بشكل مضلل لعلامة تجارية مسجلة يسبب تضليلًا للغير.

وذكرت أن المخالفات تشمل أيضًا البيع، أو العرض للبيع، أو الحيازة بغرض البيع لسلع أو خدمات تحمل علامة تجارية أو علامة تجارية مشهورة مقلدة أو مستخدمة بشكل غير نظامي عن قصد، أو الإدعاء أو إيهام الغير بأن العلامةَ مسجلةٌ علامةً تجاريةً.