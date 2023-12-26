شكرا لقرائتكم خبر عن الضرائب: تحصيل ضريبة القيمة المضافة بالعملة الأجنبية حال سداد قيمة السلعة بنفس العملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - - يتم التطبيق اعتبارا من 24/12/2023 في كل من البنك الاهلى المصرى وبنك مصر وفروعهما بجميع أنحاء الجمهورية ويتم نشر السداد على باقى البنوك تباعًا

قال الدكتور فايز الضباعنى رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن قرار وزير المالية بشأن تحصيل ضريبة القيمة المضافة بذات العملة الأجنبية في حالة سداد قيمة السلعة أو الخدمة بنفس العملة، يقتصر فقط على السلع والخدمات التى يُدفع ثمنها أو مقابلها بالعملة الأجنبية للجهات المرخص لها بالتعامل بهذه مثل الخدمات السياحية للأجانب، ويتم خصم قيمة الضريبة المسددة على المشتريات من قيمة الضريبة المحصلة بالعملة الأجنبية، ويتم احتساب سعر الصرف على سعر البنك الرسمي .

وأوضح الدكتور الضباعنى أنه تنفيذا لقرار وزير المالية رقم (518) لسنة 2023 بشأن سداد ضريبة القيمة المضافة بالعملات الأجنبية ، قامت مصلحة الضرائب المصرية بإتاحة سداد ضريبة القيمة المضافة بالعملات الأجنبية بداية من الفترة الضريبية نوفمبر 2023 بعملة الدولار الأمريكى كمرحلة أولى، على أن يكون السداد من خلال البنوك فقط، وذلك بكل من (البنك الأهلى المصري وأيضا بنك مصر وفروعهما بجميع أنحاء الجمهورية ) اعتبارا من 24/12/2023 ، مشيرا إلى أنه جارى نشر السداد على كافة البنوك تباعا .

وأوضح رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن السداد سيتم بمعلومية رقم المطالبة إذا كان المكلف يتبع أحد المراكز أو المأموريات الضريبية المدمجة ، وكذلك يتم السداد بمعلومية رقم التسجيل إذا كان المكلف يتبع إحدى المأموريات غير المدمجة .

وقال الدكتور فايز الضباعني إن عملية السداد تكون بإتباع عدة إجراءات ميسره وضعتها المصلحة ، حيث يتم إدراج بيانات فواتير المبيعات الشهرية بالجنيه المصرى كما هى دون تغيير، تم إضافة حقل بنموذج 10 ق.م فى كل من الصفحة الأولى (ضريبة القيمة المضافة فقط، والصفحة الثانية (ضريبة الجدول والقيمة المضافة ) لإدراج قيمة الضريبة المراد سدادها بالعملة الاجنبية (الدولار الامريكى )، ويتم الضغط على وظيفة تقديم أو إرسال لتقديم الإقرار لإصدار مطالبة بالدولار ، واحتساب سعر التحويل وخصمه من مبلغ الضريبة المستحقة ، وإصدار مطالبة بباقى الضريبة المستحقة بالجنيه المصرى .

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