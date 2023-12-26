استمرار الزيادة.. سعر الذهب اليوم في مصر 26-12-2023

الشارقة - اميمة ياسر -

قفزت أسعار الذهب في مصر مع بداية تعاملات اليوم، الثلاثاء، حيث زاد الجرام 25 جنيها، مقارنة بمستواه مساء أمس، ليسجل مستوى قياسيا جديدا في تاريخه.

وكان سعر الذهب قد قفز خلال تعاملات أمس الإثنين بنحو 100 جنيه للجرام.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم،، وفقا لموقع "مصراوي":

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2117 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 2721 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 3175 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 3629 جنيها للجرام.

كما ارتفع سعر الجنيه الذهب نحو 25400 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

وارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2063 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، في الأولى من بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، بارتفاع 9.5 دولار بنسبة 0.46% مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات الجمعة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.