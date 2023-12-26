شكرا لقرائتكم خبر عن 3.98 % انخفاض فى الرقم القياسى للصناعات التحويلية والاستخراجية أكتوبر الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الجـهاز المركـزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء البيـانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر اكتوبر2023. وبلغ الرقم القيـاسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجـات البترولية) 96.70 خلال شهر اكتوبر2023 (أولـي) مقابل 100.71 خلال شهر سبتمبر 2023(نهائي) بنسبة انخفاض قدرها 3.98٪. وبلغ الرقم القيـاسي لصناعة المواد والمنتجات الكيماوية 76.56 خلال شهـر اكتوبر2023 مقارنة بشهر سبتمبر 2023، حيث بلغ 73.45 بنسبة ارتفاع قدرها 4.23٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق. وبلغ الرقم القياسي لصناعــة الخشب ومنتجاته والفلين عدا الأثاث ( 33.43 خلال شهـر اكتوبر2023 مقارنة بشهر سبتمبر 2023، حيـث بـلغ 31.77 بنسبه ارتفاع قـدرها 5.23٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق. وبلغ الرقـم القياسي لصناعة الأجهزة الكهربائية 110.56 خلال شهــر اكتوبر2023 مقارنة بشهر سبتمبر2023، حيث بلغ 112.51 بنسبـة انخـفـاض قدرها 1.73٪ وذلك بسبب عدم توافر المواد الأولية اللازمة للإنتاج. وقام الجهاز بتحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنه الأساس 2012/2013 وعلى مستوي الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي وفقا لدليل النـشـاط الـصنـاعي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشـهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013) وذلك منذ يناير 2020.

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