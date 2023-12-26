شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم السعودية ترتفع في نوفمبر.. وتباين الأسواق الخليجية خلال 3 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رصدت ”الخليج 365” أداء الأسواق الخليجية خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، إذ تباينت ما بين الارتفاع والانخفاض في شهري سبتمبر وأكتوبر، بينما شهدت ارتفاعا جماعيا في نوفمبر 2023، بقيادة السوق السعودي والقطري.

وأغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية تاسي في سبتمبر الماضي على انخفاض بنسبة 3.8%، عند 11055 نقطة، وبتداولات بلغت 108.744 مليار ريال.

وأنهى المؤشر العام لبورصة البحرين الشهر عند 1939نقطة، وبتداولات بلغت 10.442 دينار، بانخفاض قدره 0.7%، في حين أغلق مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية عند 4678 نقطة، بانخفاض 2.5%، وبتداولات بلغت 48.725 مليون ريال عماني.

وانخفض مؤشر السوق الأول ببورصة الكويت في شهر سبتمبر الماضي بنسبة 2.3% عند 7520 نقطة، وبتداولات بلغت 771.880 مليون دينار كويتي، بينما ارتفع مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.6% عند10251 نقطة، وبتداولات بلغت 10.966 مليار ريال قطري.

وانخفض مؤشر فوتسي أبوظبي العام، في سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.3% في سبتمبر الماضي، مسجلا 9785 نقطة، وبتداولات بلغت 19.339 مليار درهم إماراتي، بينما ارتفع مؤشر سوق دبي المالي، بنسبة 1.9%، عند 4163 نقطة، وبتداولات بلغت 9.450 مليار درهم.

أداء الأسهم في أكتوبر

سجلت أسهم الأسواق الخليجية تراجعا جماعيا في شهر أكتوبر الماضي، إذ انخفض مؤشر السوق المالية السعودية بنسبة 3.3%، مسجلا 10690 نقطة، وبتداولات بلغت 111.713 مليار ريال، فيما انخفض مؤشر السوق الأول ببورصة الكويت بنسبة 5%، ليقفل عند 7142 نقطة، وبتداولات بلغت 969 مليون دينار.

وانخفض المؤشر العام لبورصة البحرين بنسبة 0.5% عند 1929 نقطة، وبتداولات بلغت 7.933 مليون دينار بحريني، بينما انخفض مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية بنسبة 2.8% ليغلق عند4545 نقطة، وبتداولات بلغت 141.686 مليون ريال عماني، في حين تراجع مؤشر بورصة قطر بنسبة 7.1% ليقفل عند 9523 نقطة، وبتداولات شهرية بلغت 10.941 مليار ريال قطري.

وسجل مؤشر فوتسي أبوظبي العام في سوق أبوظبي للأوراق المالية انخفاضا بنسبة 4.5% عند 9343 نقطة، وبتداولات بلغت 19.726 مليار درهم، بينما انخفض مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 6.9%، عند 3877 نقطة، وبتداولات 9.898 مليار درهم.

ارتفاع جماعي في نوفمبر

وارتفعت مؤشرات أسهم الأسواق الخليجية في شهر نوفمبر الماضي، إذ ارتفع مؤشر السوق المالية السعودية بنسبة 4.6%، ليقفل عند 11177 نقطة، وبتداولات بلغت 120.965 مليار ريال.

وسجل مؤشر السوق الأول في بورصة الكويت ارتفاعا بنسبة 2.1% عند 7291 نقطة، وبتداولات بلغت 1.016 مليار دينار كويتي، بينما ارتفع مؤشر البحرين العام بنسبة 0.5%، عند 1939 نقطة، وبتداولات بلغت 18.612 مليون ريال.

وارتفع مؤشر مسقط للأوراق المالية بنسبة 2.5%، عند 4658 نقطة، وبتداولات بلغت 274.386 مليون ريال عماني، في حين ارتفع مؤشر بورصة قطر بنسبة 5.4% عند 10041 نقطة، وبتداولات بلغت 11.198 مليار ريال قطري.

وسجل مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفاعا بنسبة 2.3% ليغلق عند 9559 نقطة، وبتداولات بلغت 20.029 مليار درهم، بينما ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 2.9% عند 3992 نقطة، وبتداولات شهرية بلغت 6.888 مليار درهم.