شكرا لقرائتكم خبر عن صعود متوقع للأسهم الأمريكية على «ستاندرد آند بورز 500» في 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حقق مؤشر «ستاندرد آند بورز» للأسهم الأمريكية القيادية أداءً لافتاً خلال عام 2023 مناقضاً التوقعات والشكوك التي أحاطت به هذا العام، ومستمراً على قوته بشكل غير معتاد حتى نهاية العام.

وكان العديد من الخبراء في وول ستريت يأملون في أن يكون عام 2023 جيدًا في أحسن الأحوال بعد انخفاض الأسهم في عام 2022 بسبب سياسات التشديد التي اتبعها الاحتياطي الفيدرالي وانخفاض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 18.1% في العام السابق، لكنه عاد وارتفع مسجلاً واحد من أفضل أعوامه على الإطلاق، حسبما قال موقع بيزنس إنسايدر.

وأمام ذلك يأتي السؤال الذي يطرحه كل مستثمر مع اقتراب العام من نهايته، وهو ما الذي سيفعله أهم مؤشر في سوق الأسهم الأمريكية خلال العام المقبل؟ وهل سيصعد أم يهبط ستاندرد آند بورز 500 في 2024؟.

توقعات ستاندرد آند بورز

توقع توماس لي الخبير المالي في شركة "فاندسترات جلوبال آدفايسور بحلول منتصف الصيف الماضي أن يصل مستوى مؤشر ستاندرد آند بورز في نهاية العام إلى 4750 نقطة ما أثار سخرية لدى البعض، لكن المؤشر ارتفع بالفعل بنسبة 16% خلال العام ثم شهد ارتفاعًا كبيرًا في نهاية أكتوبر. وحول سبب الصعود، يمكن القول أنه يأتي من انخفاض التضخم وإشارة بعض التوقعات باستقرار الاقتصاد ووقف الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة.

ويتوقع لي الآن عام آخر جيد للمؤشر البارز، وسيكون الارتفاع خلال العام المقبل مدفوعاً بتحقيق الاقتصاد الأمريكي المتوقع لسيناريو "الهبوط السلس"، وابتعاده عن شبح الركود.

مؤشرات أخرى

بالإضافة إلى مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ارتفع مؤشر ناسداك المركب نسبة 43.3% و ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 23.8% وارتفع مؤشر ناسداك 100 بنسبة مذهلة بلغت 53.4%.

وانضم إليهم في شهري نوفمبر وديسمبر مؤشرات أخرى وخاصة مؤشر راسل 2000 للشركات الصغيرة والذي ارتفع بنسبة 12.4% حتى الآن في ديسمبر مقارنة بمكاسب مؤشر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 4.1%.

تفاؤل بعام 2024

وفي هذا السياق، توقع توماس لي أن يصعد مؤشر ستاندرد آند بورز500 ارتفاعًا بنسبة 9.3% في عام 2024 بينما تتوقع "إي دي يارديني" أن يصل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى 5400 نقطة في العام المقبل وربما 6000 نقطة في عام 2025.

توقعات «جيه بي مورجان»

لكن ليس الجميع يبدوا أنهم متفائلين حيث يتوقع محللو بنك «جيه بي مورجان» أن ينخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 11.7% من المستويات الحالية إلى 4200 نقطة مع تقارير عن الضعف الاقتصادي الذي يتطور إلى ركود. ويقدر محللو البنك أن ينتهي المؤشر العام المقبل عند 4500 بانخفاض 5.4%.

أسعار النفط

كذللك يعتقد دوج كاس مدير صناديق التحوط أن مؤشر ستاندرد آند بورز لن يتجاوز 4900 نقطة أبدًا لكنه قد ينخفض إلى 4100 نقطة بسبب ارتفاع أسعار النفط والأزمات السياسية والسياسات المحلية غير المؤكدة.

أما شركة «بي سي إيه ريسيرش» فتتوقع أن ترتفع أسعار النفط وأن تتضافر التأثيرات المتأخرة الناجمة عن زيادات أسعار الفائدة التي قام بها الاحتياطي الفيدرالي بين عامي 2022 و 2023 لإحداث ركود سيئ والنتيجة انخفاض حاد في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى 3300 نقطة.

أسهم الشركات السبع الكبار

سيطرت أكبر سبع شركات تكنولوجيا عملاقة على مجريات السوق الصاعدة لعام 2023 حيث ارتفعت المجموعة بمتوسط 111.6% هذا العام قبل أي توزيعات أرباح .

هيمت شركة الرقائق العملاقة «إنفيديا» على المكاسب بارتفاع بلغت نسبته 234% و"ميتا" التي ارتفعت بنسبة 193.7% وحققت "آبل" ارتفاع بـ 49% و"مايكروسوفت" 56.2%.