شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب الآن فى سوق الصاغة.. تطورات جديدة وعيار 21 بـ3275 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطورات كبيرة شهدها سوق الذهب في مصر خلال الأيام الماضية لتشهد الأسعار قفزات كبيرة لمستويات غير مسبوقة وتاريخية ليسجل جرام الذهب لأول مرة في السوق 3275 جنيها للجرام عيار 21 مما دفع المستهلك ليطرح سؤالا متي تنخفض أسعار الذهب في مصر؟

وقبل ذلك نستعرض أسعار الذهب الآن في السوق، وسجل جرام الذهب عيار 24 ما قيمته 3743 جنيها والذهب عيار 18 يسجل 2807 جنيهات والذهب عيار 21 يسجل 3275 جنيها، والجنيه الذهب 26200 جنيها.

موعد هبوط الذهب

طرحنا السؤال على عدد من أعضاء شعبة الذهب، اللذين اختلفت وجهات نظرهم بشأن مستقبل حركة أسعار الذهب، مرجعين ذلك لعدة عوامل أبرزها العرض والطلب والدولار وعوامل أخرى، لكنهم اجمعوا على أن الطلب الكبير على الذهب الآن هو الدافع والمحرك لسعر الذهب.

سامح عبد الحكيم عضو شعبة الذهب في غرفة تجارة القاهرة، أكد أن الإجابة على سؤال حول موعد هبوط سعر الذهب مرتبط بعدد من العوامل، أولها هو حجم الطلب الكبير على الذهب والثاني هو حركة الدولار في السوق الموازي والثالث هو سعر أونصة الذهب في البورصة العالمية ، وجميع العوامل دعمت مؤخراً قفزة الذهب في مصر.

وأضاف في حديثه مع الخليج 365، أن السوق الآن في مرحلة تسمى ذروة الطلب على الذهب، أي ارتفاع غير طبيعي لا يتناسب مع السوق المصري، وهو ما تسبب في قفزات متتالية وتغيرات لحظية في الأسعار، وهنا تأتي الإجابة على السؤال .. موعد الهبوط مرتبط بهدوء وتيرة الطلب على الذهب، بمعني انخفاض الطلب ومن ثم هدوء الأسعار، وهذا قد يحدث في النصف الثاني من فبراير المقبل وذلك مع تشبع السوق أو تراجع حجم السيولة في السوق وهنا تبدأ رحلة هبوط الأسعار.

وبسؤاله عن سبب توقعه بخفض الذهب في منتصف شهر فبراير، قال" السوق يشهد سيولة كبيرة الآن ويمكن لسوق الذهب أن يمتص هذه السيولة في غضون شهرين إلى ثلاثة أشهر وبعدها ينخفض الطلب على الذهب ومن ثم تهدأ الأسعار.

وقال إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب فى اتحاد الصناعات، إن الارتفاعات الكبيرة للبورصات العالمية انعكست على مصر، وما يحدث الآن من ارتفاعات فى أسعار الذهب أن المواطنين عندما يرون ارتفاع سعره يسارعون بشرائه وتخزينه مما يؤدى للارتفاع بشكل أكبر وإحداث أزمة.

وأضاف، أن البعض يؤجل بيع ذهبه عندما يرى ارتفاعا فى أسعار فتحدث فجوة فى العرض والطلب، موضحا أن الذهب يتحرك محليا فقط فى الصعود، ووجه إيهاب واصف نصيحة بعدم شراء الذهب وهو فى أعلى نقطة له، حيث وصل إلى أعلى نقطة له فى تاريخ مصر حيث وصل لأكثر من 3200 جنيه، وأتخيل أن السعر فى مصر مبالغ فيه عن الطبيعى.

الشعبة العامة للذهب

أصدرت الشعبة العامة للذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس هانى ميلاد جيد بيانا توضيحيا تنفى فى صدارته توقف حركة البيع بالأسواق المحلية.

وجاء البيان على النحو التالى "نسب للشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية تصريحات تشير إلى توقف الأسواق عن تجارة الذهب و توقف الإعلان عن الأسعار.

وأكدت الشعبة، أنه لا توقف فى تجارة الذهب وهناك تذبذب وعدم استقرار فى الأسعار ويجرى التداول بكميات كبيرة بين عرض وحركة بيبعية لجنى الأرباح والاستفادة من الارتفاع الكبير أسعار الذهب تأثرا بارتفاع الأسعار العالمية وحركة طلب مرتفعة مرتبطة بتحوط المستثمرين من ارتفاعات مقبلة متوقع أن تشهدها الأسواق العالمية خلال الربع الأول من العام المقبل.