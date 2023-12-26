شكرا لقرائتكم خبر عن مبيعات محلية تقود هبوط مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات جلسة الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هبطت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، باستثناء مؤشر إيجي إكس 30، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء، وسط تداولات 2.3 مليار جنيه

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.18% ليصل إلى مستوى 23940 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.05% ليصل إلى مستوى 28945 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.18% ليصل إلى مستوى 10193 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 5361 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 7681 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.40% ليصل إلى مستوى 6251 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: المصرية لنظم التعليم الحديثة، وديجيتايز للاستثمار والتقنية، والدولية للمحاصيل الزراعية، وبلتون المالية القابضة.

كما أعلنت إدارة البورصة المصرية، تسوية (إصدار) عدد 5 آلاف وثيقة، أمس الإثنين ليصبح عدد الوثائق القائمة 2.875 مليون وثيقة بدلًا من 2.87 مليون وثيقة.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الإثنين، باعت مجموعة مرتبطة بشركة المجموعة المصرية العقارية عدد 5.3 مليون سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركات المنصورة للدواجن، وتنمية للاستثمار العقاري، وبالم هيلز للتعمير، عدد 606.5 ألف سهم، 210 ألف سهم، 650 ألف سهم، على التوالي، واشترت إدارة شركة الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف عدد 1.3 مليون سهم.

واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي المجموعة المصرية العقارية، ورواد السياحة-الرواد عدد 1.1 مليون سهم، 685 ألف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركتي جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، ومرسى مرسى علم للتنمية السياحية عدد 100 ألف سهم، 7575 سهم، على الترتيب.

أعلنت شركة مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، شراء المساهم شركة أورينت تورز للقرى والفنادق السياحية عدد 7575 سهم بسعر 2.16 جنيه بقيمة إجمالية 16.4 ألف جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 5.99% إل 6.01%، ونفذت الصفقة من خلال شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية.

وأعلنت شركة أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، شراء المساهم إيهاب فتحي عبد الحافظ محمد عدد 7.9 مليون سهم بسعر 0.5 جنيه بقيمة إجمالية 3.952 مليون جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 1.1% إلى 2.32%، ونفذت الصفقة من خلال شركة الجذور لتداول الأوراق المالية.

فيما أعلنت شركة أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، بيع المساهم محمود حسن جاب الله حسان عدد 19.4 مليون سهم بسعر 0.503 جنيه بقيمة إجمالية 9.7 مليون جنيه، لتنخفض نسبة المساهم من 5.85% إلى 2.88%، ونفذت الصفقة من خلال شركة رويال لتداول الأوراق المالية.

في سياق منفصل قالت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات، إن مجلس الإدارة وافق على الموازنة التشغيلية للشركة للعام المالي 2024، وتضمنت تحقيق إيرادات بقيمة 13.6 مليار جنيه خلال عام 2024، ومستهدف صافي ربح بعد الضريبة 1.9 مليار جنيه.