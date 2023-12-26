شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار النفط وخام برنت يسجل 79.13 دولار للبرميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم تشهد أسعار النفط تغيرا يذكر اليوم مع تركيز المستثمرين على التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط والتفاؤل بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكى) سيبدأ قريبا في خفض أسعار الفائدة، مما يسهم في ارتفاع النمو الاقتصادي العالمي ويعزز الطلب.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 26 سنتا أو 3ر0 % إلى 13ر79 دولار للبرميل، في حين بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 59ر73 دولار للبرميل مرتفعا بمقدار ثلاثة سنتات وحقق كلا الخامين مكاسب بنحو 3% الأسبوع الماضي وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وتلقت أسعار النفط دعما بتوقعات بأن المركزي الأمريكي سيخفض أسعار الفائدة العام المقبل بعد أن أظهرت البيانات الأمريكية الصادرة يوم الجمعة الماضي، من خلال بعض المقاييس الرئيسة، أن التضخم الآن عند أو أقل من هدف البنك المركزي البالغ اثنين بالمائة.

ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى خفض تكاليف الاقتراض الاستهلاكي، الأمر الذي يمكن أن يعزز النمو الاقتصادي والطلب على النفط.