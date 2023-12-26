شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الذهب فى مصر يسجل 26400 جنيه لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الجنيه الذهب فى مصر الآن مع اقتراب سعره من 27 ألف جنيه لأول مرة في تاريخ تسعير الجنيه الذهب في السوق المصري، وسجل سعر الجنيه الذهب في السوق بدون مصنعية 26400 جنيه الآن فى المقابل يسجل سعر مصنعية الجنيه الذهب 400 جنيه وهو ما يجعل السعر النهائي وقت نشر التقرير 26800 جنيه ليقترب من كسر حاجز 27 ألف جنيه.

ويعتبر الجنيه الذهب والعملات الذهب بصفة عامة أحد أهم الأدوات الاستثمارية فى سوق الذهب المصرى، ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات من عيار 21 ويسجل عيار 21 الآن فى السوق 3300 جنيه بدون مصنعية.

سامح عبد الحكيم عضو شعبة الذهب في غرفة تجارة القاهرة، أكد أن الإجابة على سؤال حول موعد هبوط سعر الذهب مرتبط بعدد من العوامل، أولها، هو حجم الطلب الكبير على الذهب والثانى، هو حركة الدولار فى السوق الموازى والثالث، هو سعر أونصة الذهب في البورصة العالمية، وجميع العوامل دعمت مؤخراً قفزة الذهب في مصر.





متى تتراجع أسعار الذهب؟

وأضاف في حديثه مع الخليج 365، أن السوق الآن في مرحلة تسمى ذروة الطلب على الذهب، أي ارتفاع غير طبيعي لا يتناسب مع السوق المصري، وهو ما تسبب في قفزات متتالية وتغيرات لحظية في الأسعار، وهنا تأتي الإجابة على السؤال .. موعد الهبوط مرتبط بهدوء وتيرة الطلب على الذهب، بمعني انخفاض الطلب ومن ثم هدوء الأسعار، وهذا قد يحدث في النصف الثاني من فبراير المقبل وذلك مع تشبع السوق أو تراجع حجم السيولة في السوق وهنا تبدأ رحلة هبوط الأسعار.

وبسؤاله عن سبب توقعه بخفض الذهب في منتصف شهر فبراير، قال" السوق يشهد سيولة كبيرة الآن ويمكن لسوق الذهب أن يمتص هذه السيولة في غضون شهرين إلى ثلاثة أشهر وبعدها ينخفض الطلب على الذهب ومن ثم تهدأ الأسعار.