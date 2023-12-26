منتصف التعاملات.. الذهب يواصل قفزاته الجنونية.. وعيار 21 يتجاوز 3200 جنيها لأول مرة في تاريخه

الشارقة - اميمة ياسر -

واصل سعر الذهب في مصر قفزاته الجنونية مع منتصف تعاملات اليوم، الثلاثاء، حيث زاد الجرام 55 جنيها، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، ليسجل مستوى قياسيا جديدا متجاوزا مستوى 3200 جنيه لعيار 21 لأول مرة في تاريخه.

وفي بداية تعاملات اليوم، ارتفع سعر الذهب 25 جنيها للجرام مقارنة بمستواه مساء أمس، ليصبح مجموع الزيادة اليوم 80 جنيها حتى الآن.

وفيميا يلي قائمة بأسعار الذهب خلال منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء:

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2153 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 2769 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 3230 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 3691 جنيها للجرام.

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى نحو 25840 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

كما ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2063 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء، بارتفاع 9.01 دولار بنسبة 0.44% مقارنة بمستواه في نهاية أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.